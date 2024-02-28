​Ровно 120 лет назад основали «Бенфику»

В среду португальская «Бенфика» отмечает своё 120-летие. Лиссабонский клуб был основан 28 февраля 1904 года.

За годы существования «Бенфика» выиграла множество титулов. Команда 38 раз становилась чемпионом Португалии, что является рекордом. Также стоит отметить, что в 1961 и 1962 годах «орлы» выигрывали Кубок европейских чемпионов.

Прямо сейчас «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, хотя «Спортинг», отстающий на два очка, провёл на матч меньше. В четверг «Спортинг» и «Бенфика» проведут первый полуфинальный матч Кубка Португалии.

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