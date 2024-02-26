​Лиссабонский «Спортинг» неожиданно растерял очки в матче с «Риу Аве»

Лиссабонский «Спортинг» оступился в матче двадцать третьего тура португальского чемпионата, не сумев переиграть в гостях «Риу Аве». Хозяева поля неожиданно дали бой гранду у уже на третьей минуте вышли вперед. Хотя «Спортинг» сумел сравнять счет и даже выйти вперед, еще до конца первого тайма счет вновь сравнялся.

А во второй половине встречи «львы» снова оказались в роли догоняющих, но Себастьян Коатес на 73-й минуте все-таки сумел уравнять шансы и добыть хотя бы очко. В конце игры «Риу Аве» остался вдесятером после удаления Панталона, но это не помогло «Спортингу».