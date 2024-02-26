​Лиссабонский «Спортинг» неожиданно растерял очки в матче с «Риу Аве»

Лиссабонский «Спортинг» оступился в матче двадцать третьего тура португальского чемпионата, не сумев переиграть в гостях «Риу Аве». Хозяева поля неожиданно дали бой гранду у уже на третьей минуте вышли вперед. Хотя «Спортинг» сумел сравнять счет и даже выйти вперед, еще до конца первого тайма счет вновь сравнялся.
А во второй половине встречи «львы» снова оказались в роли догоняющих, но Себастьян Коатес на 73-й минуте все-таки сумел уравнять шансы и добыть хотя бы очко. В конце игры «Риу Аве» остался вдесятером после удаления Панталона, но это не помогло «Спортингу».
Протокол игры
|(1:0) Эмбало Умару3'
|9'Юлманд Мортен (1:1)
|44'Дьёкереш Виктор (1:2)
|(2:2) Якубу Абдул-Азиз45'
|(3:2) Якубу Абдул-Азиз67'
|73'Коатес Себастьян (3:3)
Жонатан Луис•Панталон Ренато 80'• 90'Жосуэ Са•Нобрега Мигел•Коштинья• 90'Идрисси Амин81' (Гомеш Витор (81') • 83'Граса Жоау 60'64' (Адриен Силва (64') •Врусаи Мариус•Роналдо Фабио85' (Тейшейра Жоау II (85') •Якубу Абдул-Азиз•Эмбало Умару 6'85' (Жока (85')
Запасные: Руиз Леонардо•Флорес Лукас•Зе Мануэль•Патрик II•Са Элдер
Адан Антонио•Диоманде Усман• 75'Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу46' (Куарежма Эдуарду (46') •Катаму Жени• 63'Юлманд Мортен•Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II61' (Матеус Рейс (61') •Тринкан Франсишку45' (Эдвардс Маркус (45') •Дьёкереш Виктор•Поте
25 февраля. Стадион "Эштадиу ду Риу Аве" (Вила ду Конде).
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