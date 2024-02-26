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Чемпионат Португалии

​Лиссабонский «Спортинг» неожиданно растерял очки в матче с «Риу Аве»

26 Февраля 2024 • 01:43 Комментировать
Риу Аве
3:3
Спортинг Л
окончен

Лиссабонский «Спортинг» оступился в матче двадцать третьего тура португальского чемпионата, не сумев переиграть в гостях «Риу Аве». Хозяева поля неожиданно дали бой гранду у уже на третьей минуте вышли вперед. Хотя «Спортинг» сумел сравнять счет и даже выйти вперед, еще до конца первого тайма счет вновь сравнялся.

А во второй половине встречи «львы» снова оказались в роли догоняющих, но Себастьян Коатес на 73-й минуте все-таки сумел уравнять шансы и добыть хотя бы очко. В конце игры «Риу Аве» остался вдесятером после удаления Панталона, но это не помогло «Спортингу».

Протокол игры  
Риу Аве3:3Спортинг Л
(1:0) Эмбало Умару3'  
  9'Юлманд Мортен (1:1)
  44'Дьёкереш Виктор (1:2)
(2:2) Якубу Абдул-Азиз45'  
(3:2) Якубу Абдул-Азиз67'  
  73'Коатес Себастьян (3:3)
Жонатан ЛуисПанталон Ренато  80'  90'Жосуэ СаНобрега МигелКоштинья  90'Идрисси Амин 81' (Гомеш Витор ( 81'  83') Граса Жоау  60' 64' (Адриен Силва ( 64') Врусаи МариусРоналдо Фабио 85' (Тейшейра Жоау II ( 85') Якубу Абдул-АзизЭмбало Умару  6' 85' (Жока ( 85')
Запасные: Руиз ЛеонардоФлорес ЛукасЗе МануэльПатрик IIСа Элдер
Адан АнтониоДиоманде Усман  75'Коатес СебастьянИнасиу Гонсалу 46' (Куарежма Эдуарду ( 46') Катаму Жени  63'Юлманд МортенМорита ХидемасаСантуш Нуну II 61' (Матеус Рейс ( 61') Тринкан Франсишку 45' (Эдвардс Маркус ( 45') Дьёкереш ВикторПоте
Запасные: Коба КуандредиБраганса ДаниэлЭсгаю РикардуИзраэль ФранкоНету ЛуишСен-Жюст Джеремая  6'
25 февраля. Стадион "Эштадиу ду Риу Аве" (Вила ду Конде).

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Риу Аве

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Прогноз и ставка на матч Риу Аве — Спортинг чемпионата Португалии — 25 февраля 2024
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