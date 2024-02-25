«Жил Висенте» отобрал победу у «Порту» в компенсированное время

В 23-м туре чемпионата Португалии «Порту» играл на выезде против «Жил Висенте». На 55-й минуте «драконы» получили право на пенальти. Эванилсон не смог переиграть вратаря, но был первым на добивании - 0:1. В целом фаворит был сильнее и ни разу не позволил сопернику пробить в створ до пятой компенсированной минуты, когда Томас Лучано ударом головой в упор отобрал победу у фаворита - 1:1.
«Порту» идет на третьем месте, уступая шесть очков «Спортингу» и девять - «Бенфике». «Жил Висенте» деллт восьмую строчку.
Протокол игры
|55'Эванилсон (0:1)
|(1:1) Лучано Томас90'
Эндрю•Пинту Алекс 75'88' (Лучано Томас (88') • 90'Перейра Габриэл•Рубен Мигель•Бута Леонарду•Гбане Мори•Тиба Педру62' (Домингес Максим (62') •Нету Мартим87' (Морейра Афонсу (87') •Шаброль Тиджани 52'80' (Фудзимото Канья (80') •Коррея Фелиш•Мурило Коста62' (Алипур Али (62')
Кошта Диогу•Мариу Жоау III• 45'Пепе Кеплер•Отавио Эдмилсон•Венделл Боргес•Варела Алан 45'46' (Груйич Марко (46') •Эуштакиу Стивен•Консейсау Франсишку84' (Мартинес Антонио III (84') •Пепе VI89' (Нико Гонсалес (89') •Хайме Иван68' (Галено Вандерсон (68') •Эванилсон 44'84' (Франко Андре (84')
Запасные: Санчес Хорхе•Кардозу Фабиу•Рамош Клаудиу•Боржеш Гонсалу
25 февраля. Стадион "Муниципал де Барселуш".
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