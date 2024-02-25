«Жил Висенте» отобрал победу у «Порту» в компенсированное время

В 23-м туре чемпионата Португалии «Порту» играл на выезде против «Жил Висенте». На 55-й минуте «драконы» получили право на пенальти. Эванилсон не смог переиграть вратаря, но был первым на добивании - 0:1. В целом фаворит был сильнее и ни разу не позволил сопернику пробить в створ до пятой компенсированной минуты, когда Томас Лучано ударом головой в упор отобрал победу у фаворита - 1:1.

«Порту» идет на третьем месте, уступая шесть очков «Спортингу» и девять - «Бенфике». «Жил Висенте» деллт восьмую строчку.