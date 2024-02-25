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Чемпионат Португалии

«Жил Висенте» отобрал победу у «Порту» в компенсированное время

25 Февраля 2024 • 23:13 Комментировать
Жил Висенте
1:1
Порту
1 8.00 X 4.80 2 1.40
2-й тайм

В 23-м туре чемпионата Португалии «Порту» играл на выезде против «Жил Висенте». На 55-й минуте «драконы» получили право на пенальти. Эванилсон не смог переиграть вратаря, но был первым на добивании - 0:1. В целом фаворит был сильнее и ни разу не позволил сопернику пробить в створ до пятой компенсированной минуты, когда Томас Лучано ударом головой в упор отобрал победу у фаворита - 1:1.

«Порту» идет на третьем месте, уступая шесть очков «Спортингу» и девять - «Бенфике». «Жил Висенте» деллт восьмую строчку.

Протокол игры  
Жил Висенте1:1Порту
  55'Эванилсон (0:1)
(1:1) Лучано Томас90'  
ЭндрюПинту Алекс  75' 88' (Лучано Томас ( 88'  90') Перейра ГабриэлРубен МигельБута ЛеонардуГбане МориТиба Педру 62' (Домингес Максим ( 62') Нету Мартим 87' (Морейра Афонсу ( 87') Шаброль Тиджани  52' 80' (Фудзимото Канья ( 80') Коррея ФелишМурило Коста 62' (Алипур Али ( 62')
Запасные: Буату-Мананга ЖонатанВинисиус ОливейраКастильо ХесусСилва Фелипе
Кошта ДиогуМариу Жоау III  45'Пепе КеплерОтавио ЭдмилсонВенделл БоргесВарела Алан  45' 46' (Груйич Марко ( 46') Эуштакиу СтивенКонсейсау Франсишку 84' (Мартинес Антонио III ( 84') Пепе VI 89' (Нико Гонсалес ( 89') Хайме Иван 68' (Галено Вандерсон ( 68') Эванилсон  44' 84' (Франко Андре ( 84')
Запасные: Санчес ХорхеКардозу ФабиуРамош КлаудиуБоржеш Гонсалу
25 февраля. Стадион "Муниципал де Барселуш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Жил Висенте

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Ставка и прогноз на матч Жил Висенте — Порту чемпионата Португалии — 25 февраля 2024
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