«Бенфика» - единоличный лидер после разгрома «Портимоненсе»

В 23-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» играла дома против «Портимоненсе» и легко разобралась с аутсайдером. «Орлы» открыли счёт на 55-й минуте стараниями Рафы Силвы. С интервалом в две минуты отличились также Давид Нерес и Анхель ди Мария. Вскоре Силва оформил дубль.
Победа со счетом 4:0 позволила «Бенфике» выйти на чистое первое место. «Спортинг» в трех очках позади, проведя на два поединка меньше. «Портимоненсе» делит 13-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Силва Рафа55'
|(2:0) Нерес Давид57'
|(3:0) Ди Мария Анхель59'
|(4:0) Силва Рафа75'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Силва Антониу79' (Кабрал Артур (79') •Отаменди Николас•Эурснес Фредрик•Кекчю Оркун•Невеш Жоау66' (Флорентину (66') •Ди Мария Анхель•Мариу Жоау79' (Араужу Томаш (79') •Нерес Давид66' (Говейя Тьягу (66') •Силва Рафа90' (Леонардо Маркос (90')
Накамура Косукэ•Энрике Педро VI•Алемао•Релвас Филипе•Гуга79' (Формига Игор (79') •Карлинос•Денер Клементе81' (Фукуи Тайчи (81') •Кошта Гонсалу69' (Tamble Monteiro (69'•Мартинш Родригу79') •Джаспер Силвестер•Перейра Илдеберту69' (Сек Мустафа (69') •Варела Хелио 70'
25 февраля. Стадион "Эштадиу да Луш".
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