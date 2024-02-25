«Бенфика» - единоличный лидер после разгрома «Портимоненсе»

В 23-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» играла дома против «Портимоненсе» и легко разобралась с аутсайдером. «Орлы» открыли счёт на 55-й минуте стараниями Рафы Силвы. С интервалом в две минуты отличились также Давид Нерес и Анхель ди Мария. Вскоре Силва оформил дубль.

Победа со счетом 4:0 позволила «Бенфике» выйти на чистое первое место. «Спортинг» в трех очках позади, проведя на два поединка меньше. «Портимоненсе» делит 13-ю строчку.