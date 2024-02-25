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Чемпионат Португалии

«Бенфика» - единоличный лидер после разгрома «Портимоненсе»

25 Февраля 2024 • 22:58 Комментировать
Бенфика
4:0
Портимоненсе
окончен

В 23-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» играла дома против «Портимоненсе» и легко разобралась с аутсайдером. «Орлы» открыли счёт на 55-й минуте стараниями Рафы Силвы. С интервалом в две минуты отличились также Давид Нерес и Анхель ди Мария. Вскоре Силва оформил дубль.

Победа со счетом 4:0 позволила «Бенфике» выйти на чистое первое место. «Спортинг» в трех очках позади, проведя на два поединка меньше. «Портимоненсе» делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Бенфика4:0Портимоненсе
(1:0) Силва Рафа55'  
(2:0) Нерес Давид57'  
(3:0) Ди Мария Анхель59'  
(4:0) Силва Рафа75'  
Трубин АнатолийБах АлександрСилва Антониу 79' (Кабрал Артур ( 79') Отаменди НиколасЭурснес ФредрикКекчю ОркунНевеш Жоау 66' (Флорентину ( 66') Ди Мария АнхельМариу Жоау 79' (Араужу Томаш ( 79') Нерес Давид 66' (Говейя Тьягу ( 66') Силва Рафа 90' (Леонардо Маркос ( 90')
Запасные: Соареш СамуэлРодригес Фелипе IIРольхейсер БенхаминАльваро Фернандес
Накамура КосукэЭнрике Педро VIАлемаоРелвас ФилипеГуга 79' (Формига Игор ( 79') КарлиносДенер Клементе 81' (Фукуи Тайчи ( 81') Кошта Гонсалу 69' (Tamble Monteiro ( 69'Мартинш Родригу 79') Джаспер СилвестерПерейра Илдеберту 69' (Сек Мустафа ( 69') Варела Хелио  70'
Запасные: Кампос ЛуанМвуэ СтивСилвестре ВинисиусАлкобиа рафаэль
25 февраля. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Портимоненсе

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Надёжный прогноз и ставка на матч Бенфика — Портимоненси чемпионата Португалии — 25 февраля 2024
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