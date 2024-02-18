«Бенфика» забила 6 голов главному аутсайдеру

В 22-м туре чемпионата Португалии лидирующая «Бенфика» принимала главного аутсайдера, «Визелу». Фаворит поединка еще в первом тайме забил пять мячей подряд и успокоился. Противник забил гол престижа, а также не реализовал пенальти, в концовке же пропустил шестой.
6:1, «Бенфика» на три очка оторвалась от конкурентов из «Спортинга», но провела на два матча больше.
Протокол игры
|(1:0) Нерес Давид16'
|(2:0) Отаменди Николас25'
|(3:0) Говейя Тьягу30'
|(5:0) Силва Рафа45'
|(4:0) Нерес Давид45'
|48'Эссанд Самюэль (5:1)
|(6:1) Леонардо Маркос88'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Араужу Томаш•Отаменди Николас•Родригес Фелипе II•Мариу Жоау•Невеш Жоау66' (Эурснес Фредрик (66') •Нерес Давид90' (Рольхейсер Бенхамин (90') •Силва Рафа46' (Ди Мария Анхель (46') •Говейя Тьягу89' (Альваро Фернандес (89') •Тенгстедт Каспер76' (Леонардо Маркос (76')
Руберто Франческо25' (Бунтиц Фабиян (25') •Гонсалвеш Жота•Оливейра Андерсон• 52'Лебеденко Орест•Силва Томаш•Наскименто Диого•Кошта Бруну 40'85' (Рашид Осама (85') •Перейра Матеус•Авуду Абдул46' (Буснич Александар (46') • 73'Эссанд Самюэль• 59'Кина Домингуш62' (Соро Альберто (62')
18 февраля. Стадион "Эштадиу да Луш".
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