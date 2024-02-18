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Чемпионат Португалии

«Бенфика» забила 6 голов главному аутсайдеру

18 Февраля 2024 • 22:55 Комментировать
Бенфика
6:1
Визела

В 22-м туре чемпионата Португалии лидирующая «Бенфика» принимала главного аутсайдера, «Визелу». Фаворит поединка еще в первом тайме забил пять мячей подряд и успокоился. Противник забил гол престижа, а также не реализовал пенальти, в концовке же пропустил шестой.

6:1, «Бенфика» на три очка оторвалась от конкурентов из «Спортинга», но провела на два матча больше.  

Протокол игры  
Бенфика6:1Визела
(1:0) Нерес Давид16'  
(2:0) Отаменди Николас25'  
(3:0) Говейя Тьягу30'  
(5:0) Силва Рафа45'  
(4:0) Нерес Давид45'  
  48'Эссанд Самюэль (5:1)
(6:1) Леонардо Маркос88'  
Трубин АнатолийБах АлександрАраужу ТомашОтаменди НиколасРодригес Фелипе IIМариу ЖоауНевеш Жоау 66' (Эурснес Фредрик ( 66') Нерес Давид 90' (Рольхейсер Бенхамин ( 90') Силва Рафа 46' (Ди Мария Анхель ( 46') Говейя Тьягу 89' (Альваро Фернандес ( 89') Тенгстедт Каспер 76' (Леонардо Маркос ( 76')
Запасные: Соареш СамуэлКабрал АртурПрестианни ДжанлукаСилва Антониу
Руберто Франческо 25' (Бунтиц Фабиян ( 25') Гонсалвеш ЖотаОливейра Андерсон  52'Лебеденко ОрестСилва ТомашНаскименто ДиогоКошта Бруну  40' 85' (Рашид Осама ( 85') Перейра МатеусАвуду Абдул 46' (Буснич Александар ( 46'  73') Эссанд Самюэль  59'Кина Домингуш 62' (Соро Альберто ( 62')
Запасные: Мендес АлексисAmadou Ba-SyЭшковал ЖоауБурсач НиколаСан-Луи Дилан
18 февраля. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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