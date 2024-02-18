«Бенфика» забила 6 голов главному аутсайдеру

В 22-м туре чемпионата Португалии лидирующая «Бенфика» принимала главного аутсайдера, «Визелу». Фаворит поединка еще в первом тайме забил пять мячей подряд и успокоился. Противник забил гол престижа, а также не реализовал пенальти, в концовке же пропустил шестой.

6:1, «Бенфика» на три очка оторвалась от конкурентов из «Спортинга», но провела на два матча больше.