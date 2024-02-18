«Порту» забил два мяча «Эштреле»

В Португалии проходят матчи двадцать второго тура Примейры, «Порту» принимал «Эштрелу» и ожидаемо забил той два мяча. В первом тайме отличился Вендерсон Галено, а в начале второй половины встречи забил и Жоау Мариу, оформив победу своей команды.

В следующем туре «Порту» сыграет с «Жил Висенте», а затем, третьего марта, ему предстоит главный матч второй половины сезона - поединок с «Бенфикой».