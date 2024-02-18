«Порту» забил два мяча «Эштреле»

В Португалии проходят матчи двадцать второго тура Примейры, «Порту» принимал «Эштрелу» и ожидаемо забил той два мяча. В первом тайме отличился Вендерсон Галено, а в начале второй половины встречи забил и Жоау Мариу, оформив победу своей команды.
В следующем туре «Порту» сыграет с «Жил Висенте», а затем, третьего марта, ему предстоит главный матч второй половины сезона - поединок с «Бенфикой».
Протокол игры
|(1:0) Галено Вандерсон35'
|(2:0) Мариу Жоау III56'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер•Отавио Эдмилсон•Занузи Зайду32' (Санчес Хорхе (32') •Пепе VI•Варела Алан•Нико Гонсалес87' (Мартинес Антонио III (87') •Консейсау Франсишку69' (Хайме Иван (69') •Эванилсон87' (Франко Андре (87') •Галено Вандерсон69' (Боржеш Гонсалу (69')
Запасные: Груйич Марко•Тареми Мехди•Зе Педро•Рамош Клаудиу
Брижидо Бруно•Гаспар Киалонга• 17'Мендеш Педру II•Лима Рубен•Сантос Хеверттон72' (Кикаш (72') •Кордейру Леонарду•Алосио 43'66' (Нану Гомеш (66') •Варела Нилтон66' (Букка Лионель (66') •Андре Силва66' (Оукли-Бут Тэшен (66') •Тавареш Роналду76' (Фелипе Жан (76') •Лео Родригес
Запасные: Филипе Антониу•Са Педру•Lucas Goncalves Da Silva•Шинга
17 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).
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