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Чемпионат Португалии

«Порту» забил два мяча «Эштреле»

18 Февраля 2024 • 01:39 Комментировать
Порту
2:0
Эштрела

В Португалии проходят матчи двадцать второго тура Примейры, «Порту» принимал «Эштрелу» и ожидаемо забил той два мяча. В первом тайме отличился Вендерсон Галено, а в начале второй половины встречи забил и Жоау Мариу, оформив победу своей команды.

В следующем туре «Порту» сыграет с «Жил Висенте», а затем, третьего марта, ему предстоит главный матч второй половины сезона - поединок с «Бенфикой».

Протокол игры  
Порту2:0Эштрела
(1:0) Галено Вандерсон35'  
(2:0) Мариу Жоау III56'  
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIПепе КеплерОтавио ЭдмилсонЗанузи Зайду 32' (Санчес Хорхе ( 32') Пепе VIВарела АланНико Гонсалес 87' (Мартинес Антонио III ( 87') Консейсау Франсишку 69' (Хайме Иван ( 69') Эванилсон 87' (Франко Андре ( 87') Галено Вандерсон 69' (Боржеш Гонсалу ( 69')
Запасные: Груйич МаркоТареми МехдиЗе ПедроРамош Клаудиу
Брижидо БруноГаспар Киалонга  17'Мендеш Педру IIЛима РубенСантос Хеверттон 72' (Кикаш ( 72') Кордейру ЛеонардуАлосио  43' 66' (Нану Гомеш ( 66') Варела Нилтон 66' (Букка Лионель ( 66') Андре Силва 66' (Оукли-Бут Тэшен ( 66') Тавареш Роналду 76' (Фелипе Жан ( 76') Лео Родригес
Запасные: Филипе АнтониуСа ПедруLucas Goncalves Da SilvaШинга
17 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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