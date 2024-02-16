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Чемпионат Португалии

«Бенфика» хочет продлить контракт с ди Марией

16 Февраля 2024 • 12:43 Комментировать
Бенфика
...
Визела
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18.02 21:00

Лиссабонская «Бенфика» намерена продлить контракт со своим полузащитником Анхелем ди Марией, который вернулся в команду перед стартом сезона. Напомним, летом аргентинец перебрался на «Эштадиу да Луж» на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство «Бенфики» довольно выступлениями Анхеля в нынешнем сезоне. Аргентинца хотят оставить ещё на один сезон. Клуб уже готовит для футболиста официальное предложение.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии 36-летний ди Мария отметился 7 голами и 6 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария

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