«Бенфика» хочет продлить контракт с ди Марией

Лиссабонская «Бенфика» намерена продлить контракт со своим полузащитником Анхелем ди Марией, который вернулся в команду перед стартом сезона. Напомним, летом аргентинец перебрался на «Эштадиу да Луж» на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство «Бенфики» довольно выступлениями Анхеля в нынешнем сезоне. Аргентинца хотят оставить ещё на один сезон. Клуб уже готовит для футболиста официальное предложение.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии 36-летний ди Мария отметился 7 голами и 6 результативными передачами.