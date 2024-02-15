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Жоау Невеш: «Остаться в «Бенфике» на следующий сезон? Я не могу ничего обещать»

15 Февраля 2024 • 14:55 Комментировать
Бенфика
...
Визела
18.02 21:00

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеш не стал исключать, что покинет свою команду в летнее трансферное окно. Напомним, услугами португальского хавбека ранее интересовался английский «Манчестер Юнайтед».

«Остаться в «Бенфике» на следующий сезон? Я не могу ничего обещать. В данный момент я действительно хотел бы остаться в «Бенфике», но я не знаю, что произойдёт в будущем», – цитирует полузащитника итальянский журналист Фабрицио Романо.

19-летний Невеш в этом розыгрыше чемпионата Португалии отметился двумя голами и одной результативной передачей. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.

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