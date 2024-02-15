Жоау Невеш: «Остаться в «Бенфике» на следующий сезон? Я не могу ничего обещать»

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеш не стал исключать, что покинет свою команду в летнее трансферное окно. Напомним, услугами португальского хавбека ранее интересовался английский «Манчестер Юнайтед».

«Остаться в «Бенфике» на следующий сезон? Я не могу ничего обещать. В данный момент я действительно хотел бы остаться в «Бенфике», но я не знаю, что произойдёт в будущем», – цитирует полузащитника итальянский журналист Фабрицио Романо.

19-летний Невеш в этом розыгрыше чемпионата Португалии отметился двумя голами и одной результативной передачей. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.