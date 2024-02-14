Роналду сыграл тысячный матч на клубном уровне

Вечер 14 февраля стал для 39-летнего форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду знаменательным не только потому, что он забил гол в ворота «Аль-Фейхи» в Лиге чемпионов АФК и принёс своей команде победу (1:0). Роналду вышел на поле и провёл свой 1000-й по счёту матч на клубном уровне.

Ранее, по данным The CR7 Timeline, на протяжении карьеры Роналду 31 раз выходил на поле в составе «Спортинга» из Лиссабона, 346 раз в качестве игрока «МЮ», 438 матчей у Роналду за мадридский «Реал», а 134 – за туринский «Ювентус». За «Аль-Наср», свой нынешний клуб Криштиану провёл 51 матч.

Больше подробностей о вечерней игре в Саудовской Аравии – в нашем отчёте.