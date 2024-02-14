Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Футболист «Бенфики» заинтересовал три европейских топ-клуба

14 Февраля 2024 • 22:04 Комментировать
Бенфика
...
Визела
18.02 21:00

Воспитанник «Бенфики» Жоау Невеш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Отмечается, что представители клубов в ближайшее время свяжутся с «Бенфикой» на предмет покупки полузащитника.

В нынешнем сезоне воспитанник «Бенфики» принял участие в 34 матчах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро, а соглашение с лиссабонским клубом рассчитано до 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА ВИЗЕЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
22:04 · Португалия. Примейра-лига
Футболист «Бенфики» заинтересовал три европейских топ-клуба
10:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Фернандеша: «Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА»
13 Февраля
16:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Фернандеша подтвердил информацию о переговорах с ЦСКА
16:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересуется португальским защитником
01:23 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» уступил «Ароке», пропустив три гола
12 Февраля
17:47 · Италия. Серия А
«Интер» договорился с Тареми — известны детали контракта 2 слухи
02:47 · Испания. Ла Лига
Деку прокомментировал возможное назначение Аморима в «Барселону»
01:36 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» в большинстве едва унесла ноги от «Витории Гимарайнш»
11 Февраля
22:59 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» забил 5 мячей конкурентам из «Браги»
14:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового нападающего
10 Февраля
19:16 · Португалия. Примейра-лига
​Ди Мария: «Мне поступали невероятные предложения из Саудовской Аравии» 1
13:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Паулиньо высказался о трансфере нападающего «Спортинга» в РПЛ
09:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал нового защитника, который обойдётся в 60 миллионов евро
09 Февраля
02:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
08 Февраля
17:50 · Италия. Серия А
​«Интер» оформляет трансфер форварда
Все новости
Рекомендуем