Футболист «Бенфики» заинтересовал три европейских топ-клуба

Воспитанник «Бенфики» Жоау Невеш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Отмечается, что представители клубов в ближайшее время свяжутся с «Бенфикой» на предмет покупки полузащитника.

В нынешнем сезоне воспитанник «Бенфики» принял участие в 34 матчах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро, а соглашение с лиссабонским клубом рассчитано до 2028 года.