«Порту» уступил «Ароке», пропустив три гола

В 21-м туре Примейры «Порту» гостил у разыгравшихся середняков, «Ароки». На первой минуте Рафаэль Мухика замкнул навес ударом головой - 1:0. Эванилсон быстро сравнял с пенальти, но и «Арока» с 11 метров отличилась после попытки Кристо Гонсалеса. На 61-й минуте Джейсон сделал положение гостей угрожающе опасным. В концовке Франсишку Консейсау вернул интригу, но и только. 2:3, «Порту» идет третьим и уступает паре лидеров семь очков.
Протокол игры
|(1:0) Мухика Рафаэль1'
|9'Эванилсон (1:1)
|(2:1) Гонсалес Кристо30'
|(3:1) Джейсон60'
|87'Консейсау Франсишку (3:2)
Де Арруабаррена Игнасио•Эшгаю Тьягу85' (Пуче Мигель (85') •Бамбу Робсон•Монтеро Франcиско•Веверсон•Симау Давид•Гонсалес Кристо74' (Трецца Альфонсо (74') •Сантуш Педру 39'90' (Лаваль Юсуф (90') •Джейсон 63'85' (Милованов Богдан (85') •Мухика Рафаэль•Силла Морлей74' (Бускетс Ориоль (74') 74'
Запасные: Морейра Педру•Тиаго•Морозов Владислав•Роша Матиас
Кошта Диогу•Мариу Жоау III68' (Боржеш Гонсалу (68') •Пепе Кеплер•Кардозу Фабиу 69'• 90'Венделл Боргес• 89'Консейсау Франсишку• 90'Варела Алан43' (Эуштакиу Стивен (43') •Нико Гонсалес77' (Мартинес Антонио III (77') •Галено Вандерсон68' (Тареми Мехди (68') •Пепе VI•Эванилсон77' (Хайме Иван (77')
Запасные: Груйич Марко•Рамош Клаудиу•Франко Андре•Отавио Эдмилсон
12 февраля. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).
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