«Порту» уступил «Ароке», пропустив три гола

В 21-м туре Примейры «Порту» гостил у разыгравшихся середняков, «Ароки». На первой минуте Рафаэль Мухика замкнул навес ударом головой - 1:0. Эванилсон быстро сравнял с пенальти, но и «Арока» с 11 метров отличилась после попытки Кристо Гонсалеса. На 61-й минуте Джейсон сделал положение гостей угрожающе опасным. В концовке Франсишку Консейсау вернул интригу, но и только. 2:3, «Порту» идет третьим и уступает паре лидеров семь очков.