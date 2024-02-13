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«Порту» уступил «Ароке», пропустив три гола

13 Февраля 2024 • 01:23 Комментировать
Арока
3:2
Порту

В 21-м туре Примейры «Порту» гостил у разыгравшихся середняков, «Ароки». На первой минуте Рафаэль Мухика замкнул навес ударом головой - 1:0. Эванилсон быстро сравнял с пенальти, но и «Арока» с 11 метров отличилась после попытки Кристо Гонсалеса. На 61-й минуте Джейсон сделал положение гостей угрожающе опасным. В концовке Франсишку Консейсау вернул интригу, но и только. 2:3, «Порту» идет третьим и уступает паре лидеров семь очков.

Протокол игры  
Арока3:2Порту
(1:0) Мухика Рафаэль1'  
  9'Эванилсон (1:1)
(2:1) Гонсалес Кристо30'  
(3:1) Джейсон60'  
  87'Консейсау Франсишку (3:2)
Де Арруабаррена ИгнасиоЭшгаю Тьягу 85' (Пуче Мигель ( 85') Бамбу РобсонМонтеро ФранcискоВеверсонСимау ДавидГонсалес Кристо 74' (Трецца Альфонсо ( 74') Сантуш Педру  39' 90' (Лаваль Юсуф ( 90') Джейсон  63' 85' (Милованов Богдан ( 85') Мухика РафаэльСилла Морлей 74' (Бускетс Ориоль ( 74'  74')
Запасные: Морейра ПедруТиагоМорозов ВладиславРоша Матиас
Кошта ДиогуМариу Жоау III 68' (Боржеш Гонсалу ( 68') Пепе КеплерКардозу Фабиу  69'  90'Венделл Боргес  89'Консейсау Франсишку  90'Варела Алан 43' (Эуштакиу Стивен ( 43') Нико Гонсалес 77' (Мартинес Антонио III ( 77') Галено Вандерсон 68' (Тареми Мехди ( 68') Пепе VIЭванилсон 77' (Хайме Иван ( 77')
Запасные: Груйич МаркоРамош КлаудиуФранко АндреОтавио Эдмилсон
12 февраля. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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