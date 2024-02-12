«Бенфика» в большинстве едва унесла ноги от «Витории Гимарайнш»

В 21-м туре Примейры претендующая на еврокубки «Витория Гимарайнш» принимала одного из лидеров, «Бенфику». В конце первого тайма хозяева забили пенальти, а гости сразу отыгрались стараниями Рафы Силвы. На 61-й минуте «Витория» снова заслуженно повела в счете и тут же осталась вдесятером после удаления. И только перед финальным свистком Артур Кабрал ударом головой сравнял счет - 2:2.
«Бенфика» делит первое место со «Спортингом», проведя на матч больше. Противник - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Силва Тьягу35'
|40'Силва Рафа (1:1)
|(2:1) Силва Андре III61'
|90'Кабрал Артур (2:2)
Шарлес Силва•Фернандеш Жорже•Боревкович Тони• 64'Рибейро Томас•Гашпар Бруну• 38'Силва Тьягу•Хэндель Томаш•Мангаш Рикарду•Силва Жота 8'86' (Оливейра Нелсон (86') • 90'Силва Андре III67' (Силва Ману (67') •Сантуш Нуну III 73'77' (Феррейра Зе (77')
Трубин Анатолий•Бах Александр•Силва Антониу• 44'Отаменди Николас• 90'Родригес Фелипе II77' (Леонардо Маркос (77') •Невеш Жоау87' (Нерес Давид (87') •Эурснес Фредрик87' (Альваро Фернандес (87') •Кекчю Оркун 33'46' (Кабрал Артур (46') •Ди Мария Анхель•Силва Рафа•Мариу Жоау46' (Флорентину (46') 77'
11 февраля. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).
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