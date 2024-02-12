Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Бенфика» в большинстве едва унесла ноги от «Витории Гимарайнш»

12 Февраля 2024 • 01:36 Комментировать
Витория Гимарайнш
2:2
Бенфика

В 21-м туре Примейры претендующая на еврокубки «Витория Гимарайнш» принимала одного из лидеров, «Бенфику». В конце первого тайма хозяева забили пенальти, а гости сразу отыгрались стараниями Рафы Силвы. На 61-й минуте «Витория» снова заслуженно повела в счете и тут же осталась вдесятером после удаления. И только перед финальным свистком Артур Кабрал ударом головой сравнял счет - 2:2.

«Бенфика» делит первое место со «Спортингом», проведя на матч больше. Противник - четвертый.

Протокол игры  
Витория Гимарайнш2:2Бенфика
(1:0) Силва Тьягу35'  
  40'Силва Рафа (1:1)
(2:1) Силва Андре III61'  
  90'Кабрал Артур (2:2)
Шарлес СилваФернандеш ЖоржеБоревкович Тони  64'Рибейро ТомасГашпар Бруну  38'Силва ТьягуХэндель ТомашМангаш РикардуСилва Жота  8' 86' (Оливейра Нелсон ( 86'  90') Силва Андре III 67' (Силва Ману ( 67') Сантуш Нуну III  73' 77' (Феррейра Зе ( 77')
Запасные: Андре АндреМендеш Жоао Педро МорейраCesar Andrade Lima KaioФрейтас АфонсоДе Соуза РафаэлМигель Магальяеш
Трубин АнатолийБах АлександрСилва Антониу  44'Отаменди Николас  90'Родригес Фелипе II 77' (Леонардо Маркос ( 77') Невеш Жоау 87' (Нерес Давид ( 87') Эурснес Фредрик 87' (Альваро Фернандес ( 87') Кекчю Оркун  33' 46' (Кабрал Артур ( 46') Ди Мария АнхельСилва РафаМариу Жоау 46' (Флорентину ( 46'  77')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлАраужу ТомашГовейя Тьягу
11 февраля. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Витория Гимарайнш

Новости по матчу

10 Февраля
14:35
Бесплатный прогноз и ставка на матч Витория Гимарайнш — Бенфика чемпионата Португалии — 11 февраля 2024
09 Февраля
02:54
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Моуринью удивил выбором нового клуба Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала»
Клопп дал ответ «Барселоне» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду»
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Брага Брага
5
0
1.50 4.60 6.10
Видео
Окончен
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
Бенфика Бенфика
2
2
30.00 1.04 8.50
Видео
12.02.24 в 23:15
Арока Арока
Порту Порту
6.80 4.20 1.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
02:47 · Испания. Ла Лига
Деку прокомментировал возможное назначение Аморима в «Барселону»
01:36 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» в большинстве едва унесла ноги от «Витории Гимарайнш»
11 Февраля
22:59 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» забил 5 мячей конкурентам из «Браги»
14:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового нападающего
10 Февраля
19:16 · Португалия. Примейра-лига
​Ди Мария: «Мне поступали невероятные предложения из Саудовской Аравии»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Паулиньо высказался о трансфере нападающего «Спортинга» в РПЛ
09:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал нового защитника, который обойдётся в 60 миллионов евро
09 Февраля
02:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
08 Февраля
17:50 · Италия. Серия А
​«Интер» оформляет трансфер форварда
00:27 · Португалия. Примейра-лига
Игру «Санта-Клары» и «Порту» в Кубке Португалии перенесли из-за сильного дождя
07 Февраля
22:56 · Португалия. Примейра-лига
Руй Витория возьмёт паузу в тренерской карьере
18:52 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил шансы Джало на переход в «Краснодар»
06 Февраля
14:21 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Коррея допустили переход футболиста в российский клуб
04 Февраля
22:55 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» без проблем разгромила «Жил Висенте»
15:04 · Испания. Ла Лига
Деку одобрил кандидатуру Консейсау на замену Хави 2
Все новости
Рекомендуем