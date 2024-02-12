«Бенфика» в большинстве едва унесла ноги от «Витории Гимарайнш»

В 21-м туре Примейры претендующая на еврокубки «Витория Гимарайнш» принимала одного из лидеров, «Бенфику». В конце первого тайма хозяева забили пенальти, а гости сразу отыгрались стараниями Рафы Силвы. На 61-й минуте «Витория» снова заслуженно повела в счете и тут же осталась вдесятером после удаления. И только перед финальным свистком Артур Кабрал ударом головой сравнял счет - 2:2.

«Бенфика» делит первое место со «Спортингом», проведя на матч больше. Противник - четвертый.