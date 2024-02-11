«Спортинг» забил 5 мячей конкурентам из «Браги»

В воскресенье «Спортинг» принимал четвёртую команду чемпионата Португалии, «Брагу». Франсишку Тринкан открыл счет уже на восьмой минуте, а вскоре Эдуарду Куарежма удвоил перевес. В середине второго тайма Виктор Дьёкереш с лета сделал счет разгромным. Еще атака, и уже Даниэл Браганса отправил мяч в сетку. Нуну Сантуш сделал счет 5:0, сыграв на добивании.

После очередной победы подряд «Спортинг» подвинул «Бенфику» с первого места, соперник - четвертый.