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Чемпионат Португалии

«Спортинг» забил 5 мячей конкурентам из «Браги»

11 Февраля 2024 • 22:59 Комментировать
Спортинг Л
5:0
Брага
окончен

В воскресенье «Спортинг» принимал четвёртую команду чемпионата Португалии, «Брагу». Франсишку Тринкан открыл счет уже на восьмой минуте, а вскоре Эдуарду Куарежма удвоил перевес. В середине второго тайма Виктор Дьёкереш с лета сделал счет разгромным. Еще атака, и уже Даниэл Браганса отправил мяч в сетку. Нуну Сантуш сделал счет 5:0, сыграв на добивании.

После очередной победы подряд «Спортинг» подвинул «Бенфику» с первого места, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Спортинг Л5:0Брага
(1:0) Тринкан Франсишку8'  
(2:0) Куарежма Эдуарду18'  
(3:0) Дьёкереш Виктор71'  
(4:0) Браганса Даниэл73'  
(5:0) Сантуш Нуну II85'  
Адан АнтониоКуарежма Эдуарду 76' (Эдвардс Маркус ( 76') Коатес СебастьянИнасиу ГонсалуКатаму Жени 84' (Паулинью Жуан ( 84') Юлманд МортенМорита Хидемаса 61' (Браганса Даниэл ( 61') Сантуш Нуну IIТринкан ФрансишкуДьёкереш Виктор 84' (Эсгаю Рикарду ( 84') Поте 76' (Матеус Рейс ( 76')
Запасные: Коба КуандредиИзраэль ФранкоНету ЛуишРафаэль да Сильва
Матеус ЛимаГомес Виктор 64' (Мендес Юсафат ( 64') Фонте Жозе 83' (Пицци Луиш ( 83') Паулу ОливейраБорха КристианКарвалью Витор 64' (Н'Дур Шер ( 64') Моутинью ЖоауДжало Альваро 90' (Фернандеш Рожер ( 90') Саласар Родриго 83' (Ньякате Сику ( 83') Орта РикардуРуис Абель
Запасные: Сумаре ДжибрилГорничек ЛукашЛопеш РониСайд Ян
11 февраля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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