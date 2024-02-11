«Спортинг» забил 5 мячей конкурентам из «Браги»

В воскресенье «Спортинг» принимал четвёртую команду чемпионата Португалии, «Брагу». Франсишку Тринкан открыл счет уже на восьмой минуте, а вскоре Эдуарду Куарежма удвоил перевес. В середине второго тайма Виктор Дьёкереш с лета сделал счет разгромным. Еще атака, и уже Даниэл Браганса отправил мяч в сетку. Нуну Сантуш сделал счет 5:0, сыграв на добивании.
После очередной победы подряд «Спортинг» подвинул «Бенфику» с первого места, соперник - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Тринкан Франсишку8'
|(2:0) Куарежма Эдуарду18'
|(3:0) Дьёкереш Виктор71'
|(4:0) Браганса Даниэл73'
|(5:0) Сантуш Нуну II85'
Адан Антонио•Куарежма Эдуарду76' (Эдвардс Маркус (76') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу•Катаму Жени84' (Паулинью Жуан (84') •Юлманд Мортен•Морита Хидемаса61' (Браганса Даниэл (61') •Сантуш Нуну II•Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор84' (Эсгаю Рикарду (84') •Поте76' (Матеус Рейс (76')
Матеус Лима•Гомес Виктор64' (Мендес Юсафат (64') •Фонте Жозе83' (Пицци Луиш (83') •Паулу Оливейра•Борха Кристиан•Карвалью Витор64' (Н'Дур Шер (64') •Моутинью Жоау•Джало Альваро90' (Фернандеш Рожер (90') •Саласар Родриго83' (Ньякате Сику (83') •Орта Рикарду•Руис Абель
Запасные: Сумаре Джибрил•Горничек Лукаш•Лопеш Рони•Сайд Ян
11 февраля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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