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Чемпионат Португалии

​Ди Мария: «Мне поступали невероятные предложения из Саудовской Аравии»

10 Февраля 2024 • 19:16 Комментировать

Известный аргентинский футболист Анхель ди Мария прошлым летом мог перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

«Со мной связывались из Саудовской Аравии. Это были невероятные предложения, но я выбирал сердцем. Поэтому я выбрал «Бенфику», - сказал ди Мария DSports.

В сезоне 2023/2024 Анхель ди Мария провёл за «Бенфику» 29 официальных матчей. В них португалец записал на свой счёт 11 голов и шесть результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Бенфика» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Правда, отстающий на два очка «Спортинг» провёл на один матч меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария
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