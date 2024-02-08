Игру «Санта-Клары» и «Порту» в Кубке Португалии перенесли из-за сильного дождя

В Португалии вечером среды тоже отменён кубковый матч – речь идёт об игре «Санта-Клары» и «Порту», команды выясняли отношения в рамках четвертьфинала Кубка страны.

Игра была прервана в середине первого тайма, когда осадки над стадионом достигли такого состояния, что продолжать игру было невозможно – поле было обильно залито водой. Главный рефери встречи увёл команды с поля. Новая дата проведения матча пока что не известна.

Напомним, что это не единственная игра в Европе, которую вечером 7 февраля перенесли. Ранее была отменена игра в Германии между «Саарбрюккеном» и гладбахской «Боруссией». Что любопытно, играть команды тоже должны были в рамках четвертьфинала, но Кубка Германии.