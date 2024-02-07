Руй Витория возьмёт паузу в тренерской карьере

Бывший тренер московского «Спартака» Руй Витория, которого недавно уволили с поста главного тренера сборной Египта, возьмёт небольшую паузу в тренерской карьере. Об этом сообщил его представитель Мохаммед Афзал.

«Руй Витория не будет доступен для нового проекта в ближайшие 3-4 месяца. Будет ли готов летом рассмотреть предложения из России? Посмотрим», - говорит Афзал порталу Metaratings.

Ранее на отставку Витории с поста главного тренера сборной Египта отреагировал самый сильный футболист арабского мира на данный момент – Мохамед Салах.

Витория возглавлял московский «Спартак» в 2021 году.