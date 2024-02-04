«Бенфика» без проблем разгромила «Жил Висенте»

В 20-м туре Примейры «Бенфика» играла дома против «Жил Висенте». Середняки соревнований не смогли помешать «орлам» добыть очередную победу и вернуться на первое место. Артур Кабрал забил ключевой гол на 15-й минуте, после чего успех развили Жоау Невеш и Рафа Силва - 3:0.