«Бенфика» без проблем разгромила «Жил Висенте»

В 20-м туре Примейры «Бенфика» играла дома против «Жил Висенте». Середняки соревнований не смогли помешать «орлам» добыть очередную победу и вернуться на первое место. Артур Кабрал забил ключевой гол на 15-й минуте, после чего успех развили Жоау Невеш и Рафа Силва - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Кабрал Артур15'
|(2:0) Невеш Жоау34'
|(3:0) Силва Рафа49'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Силва Антониу•Отаменди Николас•Родригес Фелипе II67' (Альваро Фернандес (67') •Невеш Жоау86' (Рольхейсер Бенхамин (86') •Флорентину•Ди Мария Анхель78' (Говейя Тьягу (78') •Силва Рафа67' (Нерес Давид (67') •Эурснес Фредрик•Кабрал Артур78' (Леонардо Маркос (78')
Запасные: Соареш Самуэл•Араужу Томаш•Мариу Жоау•Кекчю Оркун
Эндрю•Фильо Жозе Карлос59' (Алипур Али (59') •Перейра Габриэл•Рубен Мигель•Бута Леонарду•Гбане Мори•Кастильо Хесус 74'81' (Уилсон Роан (81') •Домингес Максим71' (Морейра Афонсу (71') •Фудзимото Канья•Мурило Коста59' (Шаброль Тиджани (59') •Коррея Фелиш59' (Пинту Алекс (59')
Запасные: Крицюк Станислав•Kazu•Силва Фелипе•Симоэш Андре
04 февраля. Стадион "Эштадиу да Луш".
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