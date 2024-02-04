Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Бенфика» без проблем разгромила «Жил Висенте»

04 Февраля 2024 • 22:55 Комментировать
Бенфика
3:0
Жил Висенте
окончен

В 20-м туре Примейры «Бенфика» играла дома против «Жил Висенте». Середняки соревнований не смогли помешать «орлам» добыть очередную победу и вернуться на первое место. Артур Кабрал забил ключевой гол на 15-й минуте, после чего успех развили Жоау Невеш и Рафа Силва - 3:0.

Протокол игры  
Бенфика3:0Жил Висенте
(1:0) Кабрал Артур15'  
(2:0) Невеш Жоау34'  
(3:0) Силва Рафа49'  
Трубин АнатолийБах АлександрСилва АнтониуОтаменди НиколасРодригес Фелипе II 67' (Альваро Фернандес ( 67') Невеш Жоау 86' (Рольхейсер Бенхамин ( 86') ФлорентинуДи Мария Анхель 78' (Говейя Тьягу ( 78') Силва Рафа 67' (Нерес Давид ( 67') Эурснес ФредрикКабрал Артур 78' (Леонардо Маркос ( 78')
Запасные: Соареш СамуэлАраужу ТомашМариу ЖоауКекчю Оркун
ЭндрюФильо Жозе Карлос 59' (Алипур Али ( 59') Перейра ГабриэлРубен МигельБута ЛеонардуГбане МориКастильо Хесус  74' 81' (Уилсон Роан ( 81') Домингес Максим 71' (Морейра Афонсу ( 71') Фудзимото КаньяМурило Коста 59' (Шаброль Тиджани ( 59') Коррея Фелиш 59' (Пинту Алекс ( 59')
Запасные: Крицюк СтаниславKazuСилва ФелипеСимоэш Андре
04 февраля. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Жил Висенте

Новости по матчу

Сегодня, 04 Февраля
22:55
«Бенфика» без проблем разгромила «Жил Висенте»
03 Февраля
18:43
Надёжный прогноз и ставка на матч Бенфика — Жил Висенте чемпионата Португалии — 4 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» ​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью «Спартак» решил, как поступит с Джикией
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Визела Визела
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
0
1
3.05 3.25 2.28
Видео
Окончен
Шавиш Шавиш
Фаренсе Фаренсе
1
1
2.80 3.40 2.37
Видео
Окончен
Бенфика Бенфика
Жил Висенте Жил Висенте
3
0
1.16 7.00 15.00
Видео
Окончен
Эшторил Эшторил
Эштрела Эштрела
1
0
Видео
04.02.24 в 23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
1.49 4.30 6.00
Видео
05.02.24 в 23:15
Каса Пия Каса Пия
Боавишта Боавишта
2.46 3.20 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
22:55 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» без проблем разгромила «Жил Висенте»
15:04 · Испания. Ла Лига
Деку одобрил кандидатуру Консейсау на замену Хави 2
01:54 · Португалия. Примейра-лига
Матч «Фамаликан» – «Спортинг» перенесён из-за столкновения болельщиков
01:34 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» так и не взломал оборону «Риу Аве»
03 Февраля
15:19 · Англия. Премьер-лига
​Аморим определится с будущим летом – он может заменить Клоппа
31 Января
21:46 · Англия. Премьер-лига
Ди Мария – о Гарначо: «На его месте я бы праздновал голы не в стиле Роналду, а в стиле Месси» 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела: «Порту» хочет от ЦСКА 5 миллионов евро за игрока»
11:17 · Испания. Ла Лига
Ди Мария собрал символическую сборную своих бывших партнёров, Роналду не попал в состав 2
08:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагал семь миллионов за африканского полузащитника
08:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодару» отказали в трансфере игрока - раскрыто имя
30 Января
01:40 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» забил восемь мячей и вернулся на первое место
29 Января
23:53 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» разгромила «Эштрелу», пропустив первой
16:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» отдал Н'Дура в аренду «Браге» официально
28 Января
23:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» претендует на португальского тренера, который также интересен «Ливерпулю» слухи
23:15 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» уверенно победил в матче с «Фаренсе»
Все новости
Рекомендуем