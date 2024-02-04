Матч «Фамаликан» – «Спортинг» перенесён из-за столкновения болельщиков

Поединок «Фамаликана» и лиссабонского «Спортинга» был отменён из-за беспорядков.

Встреча 20-го тура чемпионата Португалии должна была состояться в субботу, однако клубы приняли совместное решение сыграть в другой день из-за «небезопасных условий для проведения матча». Как сообщает пресс-служба «Спортинга», пока неясно, когда состоится игра.

Издание Publico отмечает, что неподалёку от стадиона произошло столкновение фанатов «Фамаликана» и «Спортинга», в результате которого серьёзно пострадал как минимум один человек.

«Спортинг» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии с 49 набранными очками. «Фамаликан» – девятый с 22 баллами в активе.