«Порту» так и не взломал оборону «Риу Аве»

В 20-м туре Примейры «Порту» играл дома против «Риу Аве», третьей команды соревнований с конца. Уже на 10-й минуте Вандерсон Галено отправил мяч в ворота аутсайдера, но гол отменили. А больше по правилам «Порту» и не смог забить, несмотря на просто громадный перевес во всём. «Риу Аве» отбился и поднялся на 15-е место. Соперник - третий с отставанием в четыре очка от лидирующего «Спортинга».