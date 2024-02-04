«Порту» так и не взломал оборону «Риу Аве»

В 20-м туре Примейры «Порту» играл дома против «Риу Аве», третьей команды соревнований с конца. Уже на 10-й минуте Вандерсон Галено отправил мяч в ворота аутсайдера, но гол отменили. А больше по правилам «Порту» и не смог забить, несмотря на просто громадный перевес во всём. «Риу Аве» отбился и поднялся на 15-е место. Соперник - третий с отставанием в четыре очка от лидирующего «Спортинга».
Протокол игры
Кошта Диогу•Мариу Жоау III 20'86' (Боржеш Гонсалу (86') •Пепе Кеплер• 74'Кардозу Фабиу•Венделл Боргес•Варела Алан•Нико Гонсалес74' (Мартинес Антонио III (74') •Консейсау Франсишку90' (Лодер Дэнни (90') •Пепе VI•Галено Вандерсон 69'74' (Хайме Иван (74') •Эванилсон 5'
Жонатан Луис• 77'Жосуэ Са•Сантос Адерлан•Нобрега Мигел 36'59' (Патрик II (59') •Коштинья•Танлонго Матео 64'79' (Гомеш Витор (79') •Граса Жоау•Роналдо Фабио46' (Якубу Абдул-Азиз (46') •Тейшейра Жоау II73' (Эмбало Умару (73') •Боатенг Эммануль II 84'• 90'Жока46' (Врусаи Мариус (46')
Запасные: Руиз Леонардо•Зе Мануэль•Мишта Цезарий•Са Элдер
03 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).
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