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«Порту» так и не взломал оборону «Риу Аве»

04 Февраля 2024 • 01:34 Комментировать
Порту
0:0
Риу Аве
окончен

В 20-м туре Примейры «Порту» играл дома против «Риу Аве», третьей команды соревнований с конца. Уже на 10-й минуте Вандерсон Галено отправил мяч в ворота аутсайдера, но гол отменили. А больше по правилам «Порту» и не смог забить, несмотря на просто громадный перевес во всём. «Риу Аве» отбился и поднялся на 15-е место. Соперник - третий с отставанием в четыре очка от лидирующего «Спортинга».

Протокол игры  
Порту0:0Риу Аве
Кошта ДиогуМариу Жоау III  20' 86' (Боржеш Гонсалу ( 86') Пепе Кеплер  74'Кардозу ФабиуВенделл БоргесВарела АланНико Гонсалес 74' (Мартинес Антонио III ( 74') Консейсау Франсишку 90' (Лодер Дэнни ( 90') Пепе VIГалено Вандерсон  69' 74' (Хайме Иван ( 74') Эванилсон  5'
Запасные: Эуштакиу СтивенРомариуРамош КлаудиуФранко АндреОтавио Эдмилсон
Жонатан Луис  77'Жосуэ СаСантос АдерланНобрега Мигел  36' 59' (Патрик II ( 59') КоштиньяТанлонго Матео  64' 79' (Гомеш Витор ( 79') Граса ЖоауРоналдо Фабио 46' (Якубу Абдул-Азиз ( 46') Тейшейра Жоау II 73' (Эмбало Умару ( 73') Боатенг Эммануль II  84'  90'Жока 46' (Врусаи Мариус ( 46')
Запасные: Руиз ЛеонардоЗе МануэльМишта ЦезарийСа Элдер
03 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Порту Риу Аве

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