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Чемпионат Португалии

«Спортинг» забил восемь мячей и вернулся на первое место

30 Января 2024 • 01:40 Комментировать
Спортинг Л
8:0
Каса Пия
окончен

Лиссабонский «Спортинг» принимал на своём поле «Каса Пия» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.

Хозяева поля вышли вперёд на 14-й минуте благодаря точному удару Себастьяна Коатеса, а затем быстро довели счёт до крупного – на 23-й и 25-й минутах отличились Виктор Дьёкереш и Педру Гонсалвеш. Спустя всего семь минут Дьёкереш оформил дубль, реализовав пенальти, но и на этом лиссабонцы не остановились, забив до перерыва ещё однажды усилиями Франсишку Тринкана – 5:0. 

Во второй половине Жени Катамо, Себастьян Коатес и Франсишку Тринкан добили оппонентов ещё тремя взятиями ворот.

Коллектив Рубена Аморима набрал 49 очков и вернулся на первую строчку, подвинув «Бенфику».

Протокол игры  
Спортинг Л8:0Каса Пия
(1:0) Коатес Себастьян14'  
(2:0) Дьёкереш Виктор23'  
(3:0) Поте25'  
(4:0) Дьёкереш Виктор32'  
(5:0) Тринкан Франсишку43'  
(6:0) Катаму Жени64'  
(7:0) Коатес Себастьян81'  
(8:0) Тринкан Франсишку90'  
Адан АнтониоКуарежма ЭдуардуКоатес СебастьянИнасиу Гонсалу 73' (Матеус Рейс ( 73') Эсгаю Рикарду 57' (Катаму Жени ( 57') Юлманд Мортен  38' 86' (Эссугу Дариу ( 86') Поте 46' (Браганса Даниэл ( 46') Сантуш Нуну IIЭдвардс Маркус 57' (Паулинью Жуан ( 57') Дьёкереш ВикторТринкан Франсишку
Запасные: Израэль ФранкоНету ЛуишПинту ДиогуРафаэль да Сильва
Батишта РикардуЛаррасабаль Гаиска 85' (Бриту Рафаэл ( 85') Нунеш Жоау  13' 35' (Варела Фернанду ( 35') Тчамба ДуплексЛело ЛеонардоДиас Тиаго 46' (Сома Юки ( 46') Нето АнжелоБени 85' (Жералдеш Андре ( 85') Ламейраш Рубен 72' (Андраде Фернандо ( 72') Афонсо Клейтон МишельКастро Пабло
Запасные: Паэс ЛукасFahem Benaissa-YahiaКардозо ФелиппеIsaac Monteiro
29 января. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Каса Пия

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