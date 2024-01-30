«Спортинг» забил восемь мячей и вернулся на первое место

Лиссабонский «Спортинг» принимал на своём поле «Каса Пия» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.
Хозяева поля вышли вперёд на 14-й минуте благодаря точному удару Себастьяна Коатеса, а затем быстро довели счёт до крупного – на 23-й и 25-й минутах отличились Виктор Дьёкереш и Педру Гонсалвеш. Спустя всего семь минут Дьёкереш оформил дубль, реализовав пенальти, но и на этом лиссабонцы не остановились, забив до перерыва ещё однажды усилиями Франсишку Тринкана – 5:0.
Во второй половине Жени Катамо, Себастьян Коатес и Франсишку Тринкан добили оппонентов ещё тремя взятиями ворот.
Коллектив Рубена Аморима набрал 49 очков и вернулся на первую строчку, подвинув «Бенфику».
Протокол игры
|(1:0) Коатес Себастьян14'
|(2:0) Дьёкереш Виктор23'
|(3:0) Поте25'
|(4:0) Дьёкереш Виктор32'
|(5:0) Тринкан Франсишку43'
|(6:0) Катаму Жени64'
|(7:0) Коатес Себастьян81'
|(8:0) Тринкан Франсишку90'
Адан Антонио•Куарежма Эдуарду•Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу73' (Матеус Рейс (73') •Эсгаю Рикарду57' (Катаму Жени (57') •Юлманд Мортен 38'86' (Эссугу Дариу (86') •Поте46' (Браганса Даниэл (46') •Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус57' (Паулинью Жуан (57') •Дьёкереш Виктор•Тринкан Франсишку
Запасные: Израэль Франко•Нету Луиш•Пинту Диогу•Рафаэль да Сильва
Батишта Рикарду•Ларрасабаль Гаиска85' (Бриту Рафаэл (85') •Нунеш Жоау 13'35' (Варела Фернанду (35') •Тчамба Дуплекс•Лело Леонардо•Диас Тиаго46' (Сома Юки (46') •Нето Анжело•Бени85' (Жералдеш Андре (85') •Ламейраш Рубен72' (Андраде Фернандо (72') •Афонсо Клейтон Мишель•Кастро Пабло
29 января. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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