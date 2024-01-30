«Спортинг» забил восемь мячей и вернулся на первое место

Лиссабонский «Спортинг» принимал на своём поле «Каса Пия» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.

Хозяева поля вышли вперёд на 14-й минуте благодаря точному удару Себастьяна Коатеса, а затем быстро довели счёт до крупного – на 23-й и 25-й минутах отличились Виктор Дьёкереш и Педру Гонсалвеш. Спустя всего семь минут Дьёкереш оформил дубль, реализовав пенальти, но и на этом лиссабонцы не остановились, забив до перерыва ещё однажды усилиями Франсишку Тринкана – 5:0.

Во второй половине Жени Катамо, Себастьян Коатес и Франсишку Тринкан добили оппонентов ещё тремя взятиями ворот.

Коллектив Рубена Аморима набрал 49 очков и вернулся на первую строчку, подвинув «Бенфику».