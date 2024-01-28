«Порту» уверенно победил в матче с «Фаренсе»

В 19-м туре Примейры «Порту» играл на выезде против «Фаренсе». Первая третье матча прошла без голевых атак, а затем середняки заработали пенальти, и Матеус де Андраде его не реализовал. Через минуту Эванилсон открыл счет, а Алан Варела его быстро удвоил. Еще один 11-метровый «Фаренсе» все же стал голевым, отличился Бруно Дуарте. Но интригу убил Эванилсон, оформив дубль - 1:3.

«Порту» идет третьим с отставанием в два очка от лидера, соперник - седьмой.