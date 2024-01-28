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Чемпионат Португалии

«Порту» уверенно победил в матче с «Фаренсе»

28 Января 2024 • 23:15 Комментировать
Фаренсе
1:3
Порту
окончен

В 19-м туре Примейры «Порту» играл на выезде против «Фаренсе». Первая третье матча прошла без голевых атак, а затем середняки заработали пенальти, и Матеус де Андраде его не реализовал. Через минуту Эванилсон открыл счет, а Алан Варела его быстро удвоил. Еще один 11-метровый «Фаренсе» все же стал голевым, отличился Бруно Дуарте. Но интригу убил Эванилсон, оформив дубль - 1:3.

«Порту» идет третьим с отставанием в два очка от лидера, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Фаренсе1:3Порту
  35'Эванилсон (0:1)
  41'Варела Алан (0:2)
(1:2) Дуарте Бруно59'  
  76'Эванилсон (1:3)
Вельо РикардоПасторСилва Гонсалу  25'Мускат ЗакТалоша ЖоауКасерес Факундо 60' (Гонсалвеш Витор ( 60') Фалькао КлаудиоЭлвис 73' (Беллуми Мохамед ( 73') Матеус де Андраде 88' (Исидоро Фабрисио ( 88') Матиаш Марку 73' (Веласкес Джон ( 73') Дуарте Бруно 88' (Зе Луиш Жозе ( 88')
Запасные: Понде КристианДельгадо ФрансискоФелипе Луис IVРосси Игор
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIПепе КеплерКардозу ФабиуВенделл Боргес 88' (Мендеш Жоау ( 88') Варела АланНико Гонсалес 89' (Ромариу ( 89') Консейсау Франсишку 89' (Эуштакиу Стивен ( 89') Пепе VIГалено Вандерсон 79' (Хайме Иван ( 79') Эванилсон 90' (Лодер Дэнни ( 90')
Запасные: Мартинес Антонио IIIЗе ПедроРамош КлаудиуФранко Андре
28 января. Стадион "Сан Луиш".

 

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