«Порту» уверенно победил в матче с «Фаренсе»

В 19-м туре Примейры «Порту» играл на выезде против «Фаренсе». Первая третье матча прошла без голевых атак, а затем середняки заработали пенальти, и Матеус де Андраде его не реализовал. Через минуту Эванилсон открыл счет, а Алан Варела его быстро удвоил. Еще один 11-метровый «Фаренсе» все же стал голевым, отличился Бруно Дуарте. Но интригу убил Эванилсон, оформив дубль - 1:3.
«Порту» идет третьим с отставанием в два очка от лидера, соперник - седьмой.
Протокол игры
|35'Эванилсон (0:1)
|41'Варела Алан (0:2)
|(1:2) Дуарте Бруно59'
|76'Эванилсон (1:3)
Вельо Рикардо•Пастор•Силва Гонсалу• 25'Мускат Зак•Талоша Жоау•Касерес Факундо60' (Гонсалвеш Витор (60') •Фалькао Клаудио•Элвис73' (Беллуми Мохамед (73') •Матеус де Андраде88' (Исидоро Фабрисио (88') •Матиаш Марку73' (Веласкес Джон (73') •Дуарте Бруно88' (Зе Луиш Жозе (88')
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер•Кардозу Фабиу•Венделл Боргес88' (Мендеш Жоау (88') •Варела Алан•Нико Гонсалес89' (Ромариу (89') •Консейсау Франсишку89' (Эуштакиу Стивен (89') •Пепе VI•Галено Вандерсон79' (Хайме Иван (79') •Эванилсон90' (Лодер Дэнни (90')
28 января. Стадион "Сан Луиш".
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