Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Форвард «Бенфики» Муса продолжит карьеру в МЛС — игроком интересовался «Спартак»

28 Января 2024 • 19:45 Комментировать

Нападающий «Бенфики» Петар Муса в ближайшее время пополнит ряды «Далласа», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Как сообщает источник, между клубами достигнута устная договорённость по поводу трансфера. Сумма сделки составит десять миллионов евро, также португальцы могут получить три миллиона евро в виде бонусов. На следующей неделе хорват должен пройти медицинский осмотр перед переходом в клуб МЛС.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 25-летнего футболиста сборной Хорватии был заинтересован московский «Спартак».

На счету Мусы шесть забитых мячей за 25 проведенных игр в нынешнем сезоне во всех турнирах. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Даллас трансферы футбола - зима 2024 Петар Муса ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клопп покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
90 мин
Боавишта Боавишта
Портимоненсе Портимоненсе
1
3
1.88 3.50 3.95
Видео
90 мин
Морейренсе Морейренсе
Фамаликан Фамаликан
1
0
2.20 3.25 3.25
Видео
28.01.24 в 21:00
Фаренсе Фаренсе
Порту Порту
7.20 4.60 1.40
Видео
28.01.24 в 23:30
Жил Висенте Жил Висенте
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
3.25 3.35 2.17
Видео
28.01.24 в 23:30
Арока Арока
Визела Визела
2.08 3.30 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
19:45 · Португалия. Примейра-лига
Форвард «Бенфики» Муса продолжит карьеру в МЛС — игроком интересовался «Спартак»
05:17 · Португалия. Примейра-лига
​«Брага» выиграла Кубок португальской лиги
27 Января
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Заменить Клоппа в «Ливерпуле» может тренер из Португалии
15:10 · Германия. Бундеслига
​Боэ уже в Мюнхене
05:30 · Португалия. Примейра-лига
Футре высмеял жалобы Анчелотти
24 Января
23:24 · Италия. Серия А
Тареми и «Интер» достигли устной договорённости
15:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более»
23 Января
16:32 · Португалия. Примейра-лига
​«Спортинг» выпустил линию одежды в честь первой победы культового автогонщика Айртона Сенны
11:45 · Португалия. Примейра-лига
Жорже Мендеш: «Двух игроков «Бенфики» хотят купить топ-клубы, но двери пока закрыты»
22 Января
20:33 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» может подписать бразильца в нападение
14:49 · Италия. Серия А
«Порту» планирует трансфер Йерри Мины слухи
14:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике» 1
21 Января
14:41 · Португалия. Примейра-лига
Роналду сообщил, что не спешит в «Спортинг»
14:36 · Англия. Премьер-лига
Сёюнджу интересен «Порту», «Монако» и «Фулхэму», но турок хочет перейти в другой клуб
01:25 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» забил 5 мячей в ворота «Морейренсе»
Все новости
Рекомендуем