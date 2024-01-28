Форвард «Бенфики» Муса продолжит карьеру в МЛС — игроком интересовался «Спартак»

Нападающий «Бенфики» Петар Муса в ближайшее время пополнит ряды «Далласа», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Как сообщает источник, между клубами достигнута устная договорённость по поводу трансфера. Сумма сделки составит десять миллионов евро, также португальцы могут получить три миллиона евро в виде бонусов. На следующей неделе хорват должен пройти медицинский осмотр перед переходом в клуб МЛС.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 25-летнего футболиста сборной Хорватии был заинтересован московский «Спартак».

На счету Мусы шесть забитых мячей за 25 проведенных игр в нынешнем сезоне во всех турнирах.