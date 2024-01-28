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Чемпионат Португалии

​«Брага» выиграла Кубок португальской лиги

28 Января 2024 • 05:17 Комментировать
Брага
1:1
Эшторил

«Брага» взяла трофей - «оружейники» выиграли Кубок португальской лиги, обыграв в финале «Эшторил». Уже в первом тайме команды обменялись голами, причем «Эшторил» забил первым, но второй тайм и последовавшее за ним дополнительное время так и не склонили чашу весов в сторону какой-либо команды.

Пришлось исполнять серию пенальти, в которой игроки «Браги» оказались точнее - 5:4. Это была третья победа «Браги» в Кубке португальской лиги, ранее команда побеждала в 2013 году, а затем и в 2020. Еще три раза она брала более престижный Кубок Португалии, в последний раз это было в 2021 году.

Протокол игры  
Брага1:1Эшторил
  6'Кассиано Диас (0:1)
(1:1) Орта Рикарду20'  
(3:2) Моутинью Жоау121'  
(5:4) Пицци Луиш121'  
(2:1) Орта Рикарду121'  
(6:5) Али Мохамед Альмоатасембеллах121'  
(4:3) Руис Абель121'  
  121'Тавареш Эриберту (4:4)
  121'Маркес Алехандро (3:3)
  121'Волней (2:2)
  121'Пина Вагнер (5:5)
 
 
27 января.

 

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