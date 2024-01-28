​«Брага» выиграла Кубок португальской лиги

«Брага» взяла трофей - «оружейники» выиграли Кубок португальской лиги, обыграв в финале «Эшторил». Уже в первом тайме команды обменялись голами, причем «Эшторил» забил первым, но второй тайм и последовавшее за ним дополнительное время так и не склонили чашу весов в сторону какой-либо команды.
Пришлось исполнять серию пенальти, в которой игроки «Браги» оказались точнее - 5:4. Это была третья победа «Браги» в Кубке португальской лиги, ранее команда побеждала в 2013 году, а затем и в 2020. Еще три раза она брала более престижный Кубок Португалии, в последний раз это было в 2021 году.
Протокол игры
|6'Кассиано Диас (0:1)
|(1:1) Орта Рикарду20'
|(3:2) Моутинью Жоау121'
|(5:4) Пицци Луиш121'
|(2:1) Орта Рикарду121'
|(6:5) Али Мохамед Альмоатасембеллах121'
|(4:3) Руис Абель121'
|121'Тавареш Эриберту (4:4)
|121'Маркес Алехандро (3:3)
|121'Волней (2:2)
|121'Пина Вагнер (5:5)
27 января.
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