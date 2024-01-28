​«Брага» выиграла Кубок португальской лиги

«Брага» взяла трофей - «оружейники» выиграли Кубок португальской лиги, обыграв в финале «Эшторил». Уже в первом тайме команды обменялись голами, причем «Эшторил» забил первым, но второй тайм и последовавшее за ним дополнительное время так и не склонили чашу весов в сторону какой-либо команды.

Пришлось исполнять серию пенальти, в которой игроки «Браги» оказались точнее - 5:4. Это была третья победа «Браги» в Кубке португальской лиги, ранее команда побеждала в 2013 году, а затем и в 2020. Еще три раза она брала более престижный Кубок Португалии, в последний раз это было в 2021 году.