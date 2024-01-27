Футре высмеял жалобы Анчелотти

Бывшая звезда мадридского «Атлетико», португалец Паулу Футре, не упускает возможность подколоть все, что связано с мадридским «Реалом». В этот раз он обрушился на Карло Анчелотти, который выглядел очень растерянным после игры с «Альмерией» и оправдывал сомнительное судейство. Футре заявил, что Анчелотти выглядел нелепо.

- Если у Анчелотти когда-либо спросят, какая была самая нелепая его пресс-конференция, то пусть вспомнит эту, - цитирует слова Паулу Футре derbyderbyderby.it.

Напомним, что Футре выступал за мадридский «Атлетико» целых одиннадцать лет - с 1987 по 1998 год.