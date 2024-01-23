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​«Спортинг» выпустил линию одежды в честь первой победы культового автогонщика Айртона Сенны

23 Января 2024 • 16:32 Комментировать

Несколько неожиданное решение выпустить линейку одежды в честь первой победы бразильского автогонщика Айртона Сенны в Формуле-1 приняли в лиссабонском «Спортинге» - она имела место как раз в Португалии, 21 апреля 1985 года.

С чем это связано, мы вам объяснить не можем, но одежда определенно создана именно по этим мотивам, ведь победил тогда Сенна на автомобиле Lotus черно-золотистой раскраски, давно, как и он сам, ставшей культовой в Формуле-1. В этом году исполняется тридцать лет со дня гибели Сенны - скорее всего, новая линейка одежды связана именно с этим обстоятельством.

Футболки и шорты, однако, продаются по достаточно высоким ценам - от 25 до 45 евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Айртон Сенна
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