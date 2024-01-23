Жорже Мендеш: «Двух игроков «Бенфики» хотят купить топ-клубы, но двери пока закрыты»

Футбольный агент Жорже Мендеш признался, что двух его клиентов из лиссабонской «Бенфики» в этом месяце хотели купить топ-клубы. Речь идёт о центральном защитнике Антониу Силве и полузащитнике Жоау Невеше.

«Жоау Невеша и Антониу Силвы хотят купить топ-клубы, «Бенфика» уже получала предложения, но двери пока закрыты. Они останутся в «Бенфике» до конца сезона, в этом есть 100% гарантия. Летом президент Руй Кошта решит судьбу игроков», – цитирует Мендеша журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Невеша ранее связывали с трансфером в «Манчестер Юнайтед». Силвой интересовался мадридский «Реал».