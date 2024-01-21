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Чемпионат Португалии

Роналду сообщил, что не спешит в «Спортинг»

21 Января 2024 • 14:41 Комментировать

Несколько лет назад Долореш Авейру, мама Криштиану Роналду, говорила, что постарается поспособствовать возвращению звёздного игрока в «Спортинг». Впрочем, нападающий дал понять, что не спешит в родной клуб.

«Не стоит создавать ожиданий [по поводу возвращения в «Спортинг»], потому что я уже сказал, что хочу оставаться в «Аль-Насре» в этом и следующем году. Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии, здесь ко мне хорошо относятся. Чемпионат имеет высокий потенциал и будет продолжать расти.

Возвращаться в португальскую лигу бессмысленно. Скоро мне исполнится 39, и я хочу отыграть оставшийся сезон и ещё один год в «Аль-Насре». А когда мне исполнится 40, посмотрим, что будет», - сказал Роналду Record.

Роналду ответил, когда завершит карьеру

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