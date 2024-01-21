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Чемпионат Португалии

«Порту» забил 5 мячей в ворота «Морейренсе»

21 Января 2024 • 01:25 Комментировать
Порту
5:0
Морейренсе

В 18-м туре Примейры «Порту» принимал «Морейренсе». И хотя гости претендуют на еврокубки, навязать борьбу одному из лидеров не смогли, пропустив пять безответных мячей. По голу в каждом тайме забил Венделл, а также отличились Эванилсон, Вандерсон Галено и Алан Варела.

«Порту» идет на третьем месте с отставанием в пять очков от лидера, «Морейренсе» - шестой.

Протокол игры  
Порту5:0Морейренсе
(1:0) Венделл Боргес8'  
(2:0) Эванилсон60'  
(3:0) Галено Вандерсон69'  
(4:0) Венделл Боргес72'  
(5:0) Варела Алан83'  
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIПепе Кеплер 83' (Зе Педро ( 83') Кардозу ФабиуВенделл Боргес 79' (Ромариу ( 79') Варела АланЭуштакиу Стивен 57' (Хайме Иван ( 57') Консейсау Франсишку 79' (Мартинес Антонио III ( 79') Пепе VIГалено ВандерсонЭванилсон 79' (Санчес Хорхе ( 79')
Запасные: Груйич МаркоЛодер ДэнниРамош КлаудиуФранко Андре
Кевин ОливейраПинто Денис  45'МаракасМарсело ФеррейраАмадор Педру 65' (Офори Лоуренс ( 65') Кодисанг Кобамело 64' (Маседо Родриго ( 64') Франко ГонсалоРамос Рубен  34' 65' (Фримпонг Годфрид ( 65') Камачу Жоау 75' (Антониссе Джереми ( 75') Апарисио Педро  90'Алан Осорио 64' (Де Соуза Силва Мадсон ( 64')
Запасные: Кайо СеккоAlessandro Vinicius2Понк КарлушАйяс Матеус
20 января. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Порту Морейренсе

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