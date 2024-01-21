«Порту» забил 5 мячей в ворота «Морейренсе»

В 18-м туре Примейры «Порту» принимал «Морейренсе». И хотя гости претендуют на еврокубки, навязать борьбу одному из лидеров не смогли, пропустив пять безответных мячей. По голу в каждом тайме забил Венделл, а также отличились Эванилсон, Вандерсон Галено и Алан Варела.

«Порту» идет на третьем месте с отставанием в пять очков от лидера, «Морейренсе» - шестой.