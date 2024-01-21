«Порту» забил 5 мячей в ворота «Морейренсе»

В 18-м туре Примейры «Порту» принимал «Морейренсе». И хотя гости претендуют на еврокубки, навязать борьбу одному из лидеров не смогли, пропустив пять безответных мячей. По голу в каждом тайме забил Венделл, а также отличились Эванилсон, Вандерсон Галено и Алан Варела.
«Порту» идет на третьем месте с отставанием в пять очков от лидера, «Морейренсе» - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Венделл Боргес8'
|(2:0) Эванилсон60'
|(3:0) Галено Вандерсон69'
|(4:0) Венделл Боргес72'
|(5:0) Варела Алан83'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер83' (Зе Педро (83') •Кардозу Фабиу•Венделл Боргес79' (Ромариу (79') •Варела Алан•Эуштакиу Стивен57' (Хайме Иван (57') •Консейсау Франсишку79' (Мартинес Антонио III (79') •Пепе VI•Галено Вандерсон•Эванилсон79' (Санчес Хорхе (79')
Запасные: Груйич Марко•Лодер Дэнни•Рамош Клаудиу•Франко Андре
Кевин Оливейра•Пинто Денис• 45'Маракас•Марсело Феррейра•Амадор Педру65' (Офори Лоуренс (65') •Кодисанг Кобамело64' (Маседо Родриго (64') •Франко Гонсало•Рамос Рубен 34'65' (Фримпонг Годфрид (65') •Камачу Жоау75' (Антониссе Джереми (75') •Апарисио Педро• 90'Алан Осорио64' (Де Соуза Силва Мадсон (64')
Запасные: Кайо Секко•Alessandro Vinicius2•Понк Карлуш•Айяс Матеус
20 января. Стадион "Драгау" (Порту).
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