Месси и ди Мария хотят сыграть на Олимпиаде-2024

Лионель Месси и Анхель ди Мария могут помочь сборной Аргентины на предстоящих Олимпийских играх во Франции.

Турнир пройдёт с июля по август – к тому моменту Месси будет 37 лет, а ди Марии – 36. Как сообщает DSports, звёздные футболисты выразили желание сыграть на Олимпиаде, если сборная Аргентины туда отберётся. Возглавлять команду будет известный экс-футболист Хавьер Маскерано.

Напомним, что на Олимпиаде могут принимать участие только игроки до 23 лет, однако каждой сборной позволено заявить трёх футболистов старшего возраста.

Лионель Месси на данный момент выступает за американский «Интер Майами», а Анхель ди Мария защищает цвета португальской «Бенфики».