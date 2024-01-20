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Месси и ди Мария хотят сыграть на Олимпиаде-2024

20 Января 2024 • 02:59 Комментировать
Бенфика
...
Эшторил
24.01 22:45

Лионель Месси и Анхель ди Мария могут помочь сборной Аргентины на предстоящих Олимпийских играх во Франции.

Турнир пройдёт с июля по август – к тому моменту Месси будет 37 лет, а ди Марии – 36. Как сообщает DSports, звёздные футболисты выразили желание сыграть на Олимпиаде, если сборная Аргентины туда отберётся. Возглавлять команду будет известный экс-футболист Хавьер Маскерано.

Напомним, что на Олимпиаде могут принимать участие только игроки до 23 лет, однако каждой сборной позволено заявить трёх футболистов старшего возраста.

Лионель Месси на данный момент выступает за американский «Интер Майами», а Анхель ди Мария защищает цвета португальской «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Хавьер Маскерано Анхель Ди Мария Олимпиада-2024 ещё теги

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БЕНФИКА ЭШТОРИЛ
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