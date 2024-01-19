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Чемпионат Португалии

​«Спортинг» крупно обыграл «Визелу»

19 Января 2024 • 02:03 Комментировать
Визела
2:5
Спортинг Л
окончен

В Португалии проходят матчи восемнадцатого тура Примейры, и лиссабонский «Спортинг»  добыл ожидаемые три очка в гостевой игре против «Визелы». «Львы» забили сопернику пять мячей, хотя и пропустили первыми.

Впрочем, в середине второго тайма, когда Самуэль Эссенде сократил отставание «Визелы» до минимума, показалось, что в игре будет интрига, но Себастьян Коатес и Виктор Дьокереш быстро убедили публику в обратном, забив еще два мяча.

Протокол игры  
Визела2:5Спортинг Л
(1:0) Соро Альберто13'  
  45'Дьёкереш Виктор (1:1)
  46'Тринкан Франсишку (1:2)
  57'Паулинью Жуан (1:3)
(2:3) Эссанд Самюэль63'  
  72'Коатес Себастьян (2:4)
  86'Дьёкереш Виктор (2:5)
Бунтиц Фабиян  37'Оливейра Андерсон  66'Эшковал ЖоауЛебеденко Орест 87' (Гонсалвеш Жота ( 87') Оливейра УгоПерейра МатеусСоро Альберто 70' (Мендес Алексис ( 70') Гарсия Самуэль 46' (Бустаманте Рафаэль ( 46'  89') Буснич АлександарНаскименто Диого 90' (Морейра Нуну ( 90') Эссанд Самюэль
Запасные: Силва ТомашАвуду АбдулNikola BursacРуберто ФранческоМессиас
Адан АнтониоКуарежма ЭдуардуКоатес Себастьян 90' (Рафаэль да Сильва ( 90') Инасиу ГонсалуЭсгаю РикардуЮлманд Мортен  15' 61' (Браганса Даниэл ( 61') Поте 90' (Эссугу Дариу ( 90') Сантуш Нуну IIТринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторПаулинью Жуан 79' (Эдвардс Маркус ( 79')
Запасные: Израэль ФранкоМорейра АфонсуНету ЛуишПинту Диогу
18 января. Стадион "Стадион Визелы".

 

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Спортинг Лиссабон Визела

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