​«Спортинг» крупно обыграл «Визелу»

В Португалии проходят матчи восемнадцатого тура Примейры, и лиссабонский «Спортинг» добыл ожидаемые три очка в гостевой игре против «Визелы». «Львы» забили сопернику пять мячей, хотя и пропустили первыми.
Впрочем, в середине второго тайма, когда Самуэль Эссенде сократил отставание «Визелы» до минимума, показалось, что в игре будет интрига, но Себастьян Коатес и Виктор Дьокереш быстро убедили публику в обратном, забив еще два мяча.
Протокол игры
|(1:0) Соро Альберто13'
|45'Дьёкереш Виктор (1:1)
|46'Тринкан Франсишку (1:2)
|57'Паулинью Жуан (1:3)
|(2:3) Эссанд Самюэль63'
|72'Коатес Себастьян (2:4)
|86'Дьёкереш Виктор (2:5)
Бунтиц Фабиян• 37'Оливейра Андерсон• 66'Эшковал Жоау•Лебеденко Орест87' (Гонсалвеш Жота (87') •Оливейра Уго•Перейра Матеус•Соро Альберто70' (Мендес Алексис (70') •Гарсия Самуэль46' (Бустаманте Рафаэль (46') • 89'Буснич Александар•Наскименто Диого90' (Морейра Нуну (90') •Эссанд Самюэль
Адан Антонио•Куарежма Эдуарду•Коатес Себастьян90' (Рафаэль да Сильва (90') •Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду•Юлманд Мортен 15'61' (Браганса Даниэл (61') •Поте90' (Эссугу Дариу (90') •Сантуш Нуну II•Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Паулинью Жуан79' (Эдвардс Маркус (79')
Запасные: Израэль Франко•Морейра Афонсу•Нету Луиш•Пинту Диогу
18 января. Стадион "Стадион Визелы".
Бан пользователя