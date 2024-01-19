​«Спортинг» крупно обыграл «Визелу»

В Португалии проходят матчи восемнадцатого тура Примейры, и лиссабонский «Спортинг» добыл ожидаемые три очка в гостевой игре против «Визелы». «Львы» забили сопернику пять мячей, хотя и пропустили первыми.

Впрочем, в середине второго тайма, когда Самуэль Эссенде сократил отставание «Визелы» до минимума, показалось, что в игре будет интрига, но Себастьян Коатес и Виктор Дьокереш быстро убедили публику в обратном, забив еще два мяча.