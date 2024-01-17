Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш стал новым президентом «Порту». Об этом сообщает пресс-служба португальской команды.

Напомним, 46-летний Виллаш-Боаш возглавлял «сине-бело-голубых» с 2014 по 2016 год. Последним местом работы португальца был «Марсель», который он покинул в 2021 году.

После 17 туров «Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 38 зачетных баллов.

Следующим соперником «Порту» станет «Морейренсе». Игра 18-го тура национального чемпионата состоится 20 января. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:30 по московскому времени.