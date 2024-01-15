​Ди Мария жёстко атаковал рефери - его могут дисквалифицировать

Под конец карьеры нервишки стали пошаливать у чемпиона мира - аргентинского нападающего Анхеля ди Марии. В матче Кубка Португалии, в котором его «Бенфика» сыграла со «Спортингом», он стал автором странного эпизода после того, как мяч ушел за пределы поля.

Не будучи согласен с направлением аута (ди Мария счел, что его должна была заработать его команда, а не «Спортинг»), он, аки казанский гопник, подлетел к боковому арбитру для разборок и начал что-то высказывать, уперев свой лоб в лоб ошалевшего от такой близости с игроком бедолаги.

Теперь в Португалии поговаривают, что ди Марию могут наказать за такие выходки, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.