​«Порту» без проблем переиграл «Брагу»

Два мяча, по одному в начале каждого из таймов, принесли «Порту» очередную победу в португальской Примейре. Первым уже на двенадцатой мине отличился Фабиу Кардозу, которому удачно ассистировал Консейсау.
А в начале второй половины встречи Эванилсон реализовал пенальти и «оружейники», простите за каламбур, сложили оружие. В следующем своем матче «Порту» сыграет с «Морейренсе».
Протокол игры
|(1:0) Кардозу Фабиу12'
|(2:0) Эванилсон49'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер•Кардозу Фабиу•Венделл Боргес•Варела Алан•Нико Гонсалес 62'79' (Боржеш Гонсалу (79') •Консейсау Франсишку 66'79' (Эуштакиу Стивен (79') •Пепе VI 25'87' (Хайме Иван (87') •Галено Вандерсон•Эванилсон68' (Мартинес Антонио III (68')
Матеус Лима•Гомес Виктор•Паулу Оливейра• 79'Фонте Жозе• 90'Борха Кристиан76' (Марин Адриан (76') •Моутинью Жоау•Карвалью Витор 45'59' (Орта Андре (59') •Орта Рикарду 26'86' (Пицци Луиш (86') •Саласар Родриго76' (Фернандеш Рожер (76') •Джало Альваро 82'86' (Лопеш Рони (86') •Руис Абель
14 января. Стадион "Драгау" (Порту).
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