​«Порту» без проблем переиграл «Брагу»

Два мяча, по одному в начале каждого из таймов, принесли «Порту» очередную победу в португальской Примейре. Первым уже на двенадцатой мине отличился Фабиу Кардозу, которому удачно ассистировал Консейсау.

А в начале второй половины встречи Эванилсон реализовал пенальти и «оружейники», простите за каламбур, сложили оружие. В следующем своем матче «Порту» сыграет с «Морейренсе».