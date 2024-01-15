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Чемпионат Португалии

​«Порту» без проблем переиграл «Брагу»

15 Января 2024 • 01:28 Комментировать
Порту
2:0
Брага
окончен

Два мяча, по одному в начале каждого из таймов, принесли «Порту» очередную победу в португальской Примейре. Первым уже на двенадцатой мине отличился Фабиу Кардозу, которому удачно ассистировал Консейсау.

А в начале второй половины встречи Эванилсон реализовал пенальти и «оружейники», простите за каламбур, сложили оружие. В следующем своем матче «Порту» сыграет с «Морейренсе».

Протокол игры  
Порту2:0Брага
(1:0) Кардозу Фабиу12'  
(2:0) Эванилсон49'  
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIПепе КеплерКардозу ФабиуВенделл БоргесВарела АланНико Гонсалес  62' 79' (Боржеш Гонсалу ( 79') Консейсау Франсишку  66' 79' (Эуштакиу Стивен ( 79') Пепе VI  25' 87' (Хайме Иван ( 87') Галено ВандерсонЭванилсон 68' (Мартинес Антонио III ( 68')
Запасные: Санчес ХорхеГруйич МаркоЗе ПедроРамош КлаудиуФранко Андре
Матеус ЛимаГомес ВикторПаулу Оливейра  79'Фонте Жозе  90'Борха Кристиан 76' (Марин Адриан ( 76') Моутинью ЖоауКарвалью Витор  45' 59' (Орта Андре ( 59') Орта Рикарду  26' 86' (Пицци Луиш ( 86') Саласар Родриго 76' (Фернандеш Рожер ( 76') Джало Альваро  82' 86' (Лопеш Рони ( 86') Руис Абель
Запасные: Сумаре ДжибрилГорничек ЛукашМендес ЮсафатСатчи Сердар
14 января. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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