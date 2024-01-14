«Бенфика» разгромила «Риу Аве», пропустив первой

В 17-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» принимала аутсайдеров из «Риу Аве» и оказалась в роли догоняющей команды уже на девятой минуте. На 29-й минуте Анхель ди Мария сравнял счет, а на последнюю треть гости остались вдесятером, после чего «орлы» начали забивать и забивать. Антониу Силва, Маркос Леонардо и Жоау Мариу сделали счет разгромным - 4:1.
«Бенфика» идет второй с отставанием в очко от «Спортинга». Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|9'Родригеш Гонсалу (0:1)
|(1:1) Ди Мария Анхель29'
|(2:1) Силва Антониу61'
|(3:1) Леонардо Маркос80'
|(4:1) Мариу Жоау90'
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик87' (Араужу Томаш (87') •Силва Антониу•Отаменди Николас•Родригес Фелипе II•Невеш Жоау90' (Шикинью Франциску (90') •Кекчю Оркун 57'63' (Говейя Тьягу (63') •Ди Мария Анхель63' (Флорентину (63') •Силва Рафа•Мариу Жоау•Кабрал Артур64' (Леонардо Маркос (64')
Запасные: Журасек Давид•Соареш Самуэл•Гуэдеш Гонсалу•Муса Петар
Жонатан Луис•Жосуэ Са•Сантос Адерлан 49'• 59'Miguel Nobrega86' (Якубу Абдул-Азиз (86') •Коштинья•Идрисси Амин86' (Танлонго Матео (86') •Родригеш Гонсалу•Граса Жоау58' (Bruno Ventura (58') •Роналдо Фабио•Жока58' (Зе Мануэль (58') •Боатенг Эммануль II64' (Патрик II (64') 90'
Запасные: Руиз Леонардо•Гомеш Витор•Маграо Жерсон•Nuno Namora
14 января. Стадион "Эштадиу да Луш".
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