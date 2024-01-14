«Бенфика» разгромила «Риу Аве», пропустив первой

В 17-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» принимала аутсайдеров из «Риу Аве» и оказалась в роли догоняющей команды уже на девятой минуте. На 29-й минуте Анхель ди Мария сравнял счет, а на последнюю треть гости остались вдесятером, после чего «орлы» начали забивать и забивать. Антониу Силва, Маркос Леонардо и Жоау Мариу сделали счет разгромным - 4:1.

«Бенфика» идет второй с отставанием в очко от «Спортинга». Соперник - третий с конца.