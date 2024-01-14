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Чемпионат Португалии

«Бенфика» разгромила «Риу Аве», пропустив первой

14 Января 2024 • 23:03 Комментировать
Бенфика
4:1
Риу Аве

В 17-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» принимала аутсайдеров из «Риу Аве» и оказалась в роли догоняющей команды уже на девятой минуте. На 29-й минуте Анхель ди Мария сравнял счет, а на последнюю треть гости остались вдесятером, после чего «орлы» начали забивать и забивать. Антониу Силва, Маркос Леонардо и Жоау Мариу сделали счет разгромным - 4:1.

«Бенфика» идет второй с отставанием в очко от «Спортинга». Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Бенфика4:1Риу Аве
  9'Родригеш Гонсалу (0:1)
(1:1) Ди Мария Анхель29'  
(2:1) Силва Антониу61'  
(3:1) Леонардо Маркос80'  
(4:1) Мариу Жоау90'  
Трубин АнатолийЭурснес Фредрик 87' (Араужу Томаш ( 87') Силва АнтониуОтаменди НиколасРодригес Фелипе IIНевеш Жоау 90' (Шикинью Франциску ( 90') Кекчю Оркун  57' 63' (Говейя Тьягу ( 63') Ди Мария Анхель 63' (Флорентину ( 63') Силва РафаМариу ЖоауКабрал Артур 64' (Леонардо Маркос ( 64')
Запасные: Журасек ДавидСоареш СамуэлГуэдеш ГонсалуМуса Петар
Жонатан ЛуисЖосуэ СаСантос Адерлан  49'  59'Miguel Nobrega 86' (Якубу Абдул-Азиз ( 86') КоштиньяИдрисси Амин 86' (Танлонго Матео ( 86') Родригеш ГонсалуГраса Жоау 58' (Bruno Ventura ( 58') Роналдо ФабиоЖока 58' (Зе Мануэль ( 58') Боатенг Эммануль II 64' (Патрик II ( 64'  90')
Запасные: Руиз ЛеонардоГомеш ВиторМаграо ЖерсонNuno Namora
14 января. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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