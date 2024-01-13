«Спортинг» непринуждённо разгромил последнюю команду лиги

В 17-м туре Примейры играли «Шавиш» и «Спортинг», последняя и первая команды сезона. Аутсайдеры продержались почти весь первый тайм и всё же пропустили после удара Жуана Паулинью. На 52-й минуте Франсишку Тринкан упрочил перевес фаворита, а вскоре Поте сделал счет разгромным.
«Спортинг» уже на четыре очка опережает «Бенфику» и на восемь - «Порту», проведя на один матч больше.
Протокол игры
|44'Паулинью Жуан (0:1)
|52'Тринкан Франсишку (0:2)
|56'Поте (0:3)
Ногейра Хуго•Коррея Жоау 62'75' (Карраса Моура (75') •Родригеш Бруну•Витория Стивен65' (Абасс Исса (65') •Круз Сандру•Фернандеш Вашку•Рибейру Рубен•Нвакали Келечи53' (Гуззу Рафаэл (53') •Морим Эдер53' (Алвес Даниэль (53') •Санка Леандру65' (Педру Жоау II (65') •Эрнандес Эктор II
Адан Антонио•Куарежма Эдуарду46' (Коатес Себастьян (46') • 71'Инасиу Гонсалу•Матеус Рейс86' (Эссугу Дариу (86') •Эсгаю Рикарду85' (Нету Луиш (85') •Юлманд Мортен•Поте79' (Браганса Даниэл (79') •Сантуш Нуну II•Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор• 90'Паулинью Жуан
13 января. Стадион "Мануэль Бранку Тейшейра" (Шавиш).
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