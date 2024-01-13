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Чемпионат Португалии

«Спортинг» непринуждённо разгромил последнюю команду лиги

13 Января 2024 • 23:01 Комментировать
Шавиш
0:3
Спортинг Л

В 17-м туре Примейры играли «Шавиш» и «Спортинг», последняя и первая команды сезона. Аутсайдеры продержались почти весь первый тайм и всё же пропустили после удара Жуана Паулинью. На 52-й минуте Франсишку Тринкан упрочил перевес фаворита, а вскоре Поте сделал счет разгромным.

«Спортинг» уже на четыре очка опережает «Бенфику» и на восемь - «Порту», проведя на один матч больше.

Протокол игры  
Шавиш0:3Спортинг Л
  44'Паулинью Жуан (0:1)
  52'Тринкан Франсишку (0:2)
  56'Поте (0:3)
Ногейра ХугоКоррея Жоау  62' 75' (Карраса Моура ( 75') Родригеш БрунуВитория Стивен 65' (Абасс Исса ( 65') Круз СандруФернандеш ВашкуРибейру РубенНвакали Келечи 53' (Гуззу Рафаэл ( 53') Морим Эдер 53' (Алвес Даниэль ( 53') Санка Леандру 65' (Педру Жоау II ( 65') Эрнандес Эктор II
Запасные: Оливейра де Моура Родриго СезарСоуза БернардоВиктор ПаулоТеофилус Тибанг
Адан АнтониоКуарежма Эдуарду 46' (Коатес Себастьян ( 46'  71') Инасиу ГонсалуМатеус Рейс 86' (Эссугу Дариу ( 86') Эсгаю Рикарду 85' (Нету Луиш ( 85') Юлманд МортенПоте 79' (Браганса Даниэл ( 79') Сантуш Нуну IIТринкан ФрансишкуДьёкереш Виктор  90'Паулинью Жуан
Запасные: Эдвардс МаркусИзраэль ФранкоМорейра АфонсуПинту ДиогуРафаэль да Сильва
13 января. Стадион "Мануэль Бранку Тейшейра" (Шавиш).

 

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