«Спортинг» непринуждённо разгромил последнюю команду лиги

В 17-м туре Примейры играли «Шавиш» и «Спортинг», последняя и первая команды сезона. Аутсайдеры продержались почти весь первый тайм и всё же пропустили после удара Жуана Паулинью. На 52-й минуте Франсишку Тринкан упрочил перевес фаворита, а вскоре Поте сделал счет разгромным.

«Спортинг» уже на четыре очка опережает «Бенфику» и на восемь - «Порту», проведя на один матч больше.