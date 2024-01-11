Нападающий «Морейренсе» Андре Луиш в ближайшее время пополнит ряды китайской команды «Шанхай Шеньхуа», которую возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, об этом сообщает Record.

По данным источника, контракт будет рассчитан на два сезона с опцией продления ещё на один год.

Контракт 29-летнего форварда с португальской командой заканчивался 30 июня. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Луиш принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.