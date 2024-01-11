Бывший наставник питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш собирается стать президентом клуба, который в прошлом он также тренировал - питерского «Зенита». В среду он объявил об этом официально, а через неделю намерен представить свою предвыборную программу, ведь выборы президента «драконов» пройдут, как водится, путем «демократичных выборов». Уже известен слоган Виллаш-Боаша - «есть только один «Порту».

Другие соискатели должности президента клуба - Жорже Нуну Пинту и Нуну Лобу.

Напомним, что 46-летний специалист является воспитанником Жозе Моуринью, главным тренером «Порту» он был в сезоне 2010/2011.