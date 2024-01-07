У руля стамбульского «Бешикташа» встал знаменитый тренер Фернанду Сантуш. Об этом официально сообщает пресс-служба «чёрных орлов».

Сантушу 69 лет, европейский и мировой футбол знает его как экс-тренера сборной Португалии. Именно под руководством Сантуша португальцы стали чемпионами Европы и победили в Лиге наций УЕФА.

Ситуация у «Бешикташа», напомним, плачевная для статуса клуба. Всего лишь шестое место в турецкой Суперлиге по итогу 19 туров и 29 очков. Отставание от первого места, которое делят «Фенербахче» и «Галатасарай» составляет аж 15 очков. В прошлом сезоне «Бешикташ» финишировал на третьем месте.