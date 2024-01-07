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​Наставник Роналду: «Роналду не просто лучший игрок в мире, он ещё и великодушный человек»

07 Января 2024 • 04:36 Комментировать

Наставник «Аль-Насра», португальский специалист Луиш Каштру, по понятным причинам особое внимание уделяет в своей команде Криштиану Роналду. Своего соотечественника он считает не просто лучшим игроком в мире, но и очень великодушным человеком.

- Помимо того, что он лучший игрок в мире, он очень великодушный и внимательный к окружающим человек. Он испытывает непреодолимое желание побеждать во всем. Амбициозность - его ежедневное состояние. Она помогает ему преодолевать препятствия и разочарования. В этом часть его силы, - цитирует слова Каштру итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Криштиану Роналду Луиш Каштру Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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