​Наставник Роналду: «Роналду не просто лучший игрок в мире, он ещё и великодушный человек»

Наставник «Аль-Насра», португальский специалист Луиш Каштру, по понятным причинам особое внимание уделяет в своей команде Криштиану Роналду. Своего соотечественника он считает не просто лучшим игроком в мире, но и очень великодушным человеком.

- Помимо того, что он лучший игрок в мире, он очень великодушный и внимательный к окружающим человек. Он испытывает непреодолимое желание побеждать во всем. Амбициозность - его ежедневное состояние. Она помогает ему преодолевать препятствия и разочарования. В этом часть его силы, - цитирует слова Каштру итальянское новостное агентство ITASportPress.