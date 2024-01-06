«Бенфика» разгромила набравшую ход «Ароку»

Ещё недавно «Арока» шла в зоне вылета Примейры, но поднялась в таблице, набрав в последних матчах 10 очков из 12 возможных. Сегодня аутсайдеры играли против «Бенфики» и в более-менее равной борьбе совсем неважно били по воротам в отличие от более классного соперника. Рафа Силва в конце первого тайма здорово сыграл на добивании и открыл счет. Сразу после перерыва Оркуна Кекчю вывели на пустые ворота, а в концовке Петар Муса выдал шикарный гол пяткой - 0:3.
«Бенфика» идет на втором месте с отставанием от «Спортинга» в одно очко. Противник - 13-й.
Протокол игры
|39'Силва Рафа (0:1)
|47'Кекчю Оркун (0:2)
|85'Муса Петар (0:3)
Де Арруабаррена Игнасио•Милованов Богдан•Галович Нино•Монтеро Франcиско• 14'Эшгаю Тьягу•Куасси Эбуэ 76'80' (Сантуш Педру (80') •Симау Давид•Силла Морлей84' (Трецца Альфонсо (84') •Джейсон73' (Букия Андре (73') •Мухика Рафаэль73' (Мишель Бенжи (73') •Гонсалес Кристо
Запасные: Лаваль Юсуф•Пуче Мигель•Тиаго•Яу Мозес•Роша Матиас
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик86' (Гуэдеш Гонсалу (86') •Силва Антониу•Отаменди Николас•Родригес Фелипе II•Ди Мария Анхель86' (Араужу Томаш (86') •Невеш Жоау•Кекчю Оркун•Мариу Жоау78' (Флорентину (78') • 79'Кабрал Артур 71'72' (Муса Петар (72') •Силва Рафа86' (Говейя Тьягу (86')
06 января. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).
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