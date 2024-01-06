«Бенфика» разгромила набравшую ход «Ароку»

Ещё недавно «Арока» шла в зоне вылета Примейры, но поднялась в таблице, набрав в последних матчах 10 очков из 12 возможных. Сегодня аутсайдеры играли против «Бенфики» и в более-менее равной борьбе совсем неважно били по воротам в отличие от более классного соперника. Рафа Силва в конце первого тайма здорово сыграл на добивании и открыл счет. Сразу после перерыва Оркуна Кекчю вывели на пустые ворота, а в концовке Петар Муса выдал шикарный гол пяткой - 0:3.

«Бенфика» идет на втором месте с отставанием от «Спортинга» в одно очко. Противник - 13-й.