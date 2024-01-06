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«Бенфика» разгромила набравшую ход «Ароку»

06 Января 2024 • 22:59 Комментировать
Арока
0:3
Бенфика

Ещё недавно «Арока» шла в зоне вылета Примейры, но поднялась в таблице, набрав в последних матчах 10 очков из 12 возможных. Сегодня аутсайдеры играли против «Бенфики» и в более-менее равной борьбе совсем неважно били по воротам в отличие от более классного соперника. Рафа Силва в конце первого тайма здорово сыграл на добивании и открыл счет. Сразу после перерыва Оркуна Кекчю вывели на пустые ворота, а в концовке Петар Муса выдал шикарный гол пяткой - 0:3.

«Бенфика» идет на втором месте с отставанием от «Спортинга» в одно очко. Противник - 13-й.

Протокол игры  
Арока0:3Бенфика
  39'Силва Рафа (0:1)
  47'Кекчю Оркун (0:2)
  85'Муса Петар (0:3)
Де Арруабаррена ИгнасиоМилованов БогданГалович НиноМонтеро Франcиско  14'Эшгаю ТьягуКуасси Эбуэ  76' 80' (Сантуш Педру ( 80') Симау ДавидСилла Морлей 84' (Трецца Альфонсо ( 84') Джейсон 73' (Букия Андре ( 73') Мухика Рафаэль 73' (Мишель Бенжи ( 73') Гонсалес Кристо
Запасные: Лаваль ЮсуфПуче МигельТиагоЯу МозесРоша Матиас
Трубин АнатолийЭурснес Фредрик 86' (Гуэдеш Гонсалу ( 86') Силва АнтониуОтаменди НиколасРодригес Фелипе IIДи Мария Анхель 86' (Араужу Томаш ( 86') Невеш ЖоауКекчю ОркунМариу Жоау 78' (Флорентину ( 78'  79') Кабрал Артур  71' 72' (Муса Петар ( 72') Силва Рафа 86' (Говейя Тьягу ( 86')
Запасные: Журасек ДавидСоареш СамуэлШикинью ФранцискуБайрами Адриан
06 января. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).

 

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Бенфика Арока

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