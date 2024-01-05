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Чемпионат Португалии

​Маркос Леонардо стал игроком «Бенфики» - бразильца связывали со «Спартаком»

05 Января 2024 • 16:01 Комментировать

«Бенфика» объявила о переходе в свои ряды нападающего Маркоса Леонардо. 20-летний бразильский футболист перебрался в португальский клуб из «Сантоса», воспитанником которого он является.

Леонардо подписал с «Бенфикой» контракт, рассчитанный до середины 2029 календарного года.

Стоит сказать, что Маркоса Леонардо ранее слухи связывали с московским «Спартаком». Впрочем, футболист выбрал другой клуб.

На текущий момент «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. От лидирующего «Спортинга» «орлы» отстают на один зачётный балл.

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