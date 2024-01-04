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Ди Мария решил вернуться в клуб своего детства

04 Января 2024 • 22:10 Комментировать

Аргентинский нападающий Анхель ди Мария принял решение по поводу своего будущего - он хочет доигрывать свой футбольный век на родине, в Аргентине. А точнее - в клубе своего детства «Росарио Сентраль». Как сообщает португальское издание O Jogo, контракт ди Марии, истекающий 30 июня 2024 года, продлен не будет - игрок покинет клуб и вернется в Аргентину.

Напомним, что аргентинский футболист успел поиграть во всех элитных клубах Европы, среди которых такие, как мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед». В 2022году он стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной.


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Евро-Футбол.Ру,
Анхель Ди Мария Росарио Сентраль
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