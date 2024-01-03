​Бывший игрок «Маритиму» скончался во время матча в Анголе в возрасте 20 лет

Трагедия в Анголе - во время товарищеского матча скончался 20-летний Педру Банга, бывший игрок португальского «Маритиму» и юношеской сборной Анголы. Он рухнул на газон прямо во время игры, а скончался в госпитале. Врачи не смогли спасти его.

Банга провел полтора десятка матчей в составе второй команды «Маритиму», также он успел принять участие в Кубке Африки за сборную Анголы и в мировом чемпионате U17 в 2019 году. До «Маритиму» успел поиграть еще и в южноафриканском клубе «Мамелоди Сандаун».

Напомним, что сборная Анголы однажды приняла участие в чемпионате мира - это было в 2006 году в Германии.