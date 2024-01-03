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«Бенфика» подписывает звезду чемпионата Бразилии, на которую претендовал «Арсенал»

03 Января 2024 • 04:18 Комментировать
Арока
...
Бенфика
06.01 21:00

Нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо продолжит карьеру в «Бенфике».

Португальский клуб сделал официальное предложение по 20-летнему игроку – «Сантос» вот-вот ответит согласием. По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер будет оформлен в течение суток. Стоимость сделки оценивается в 18 млн евро. Клубам осталось урегулировать последние нюансы.

Одним из главных претендентов на Маркоса Леонардо ранее назывался лондонский «Арсенал».

В прошедшем розыгрыше бразильской Серии А форвард отметился 13 голами в 31 матче, но не спас свою команду от неожиданного вылета из элитного дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Сантос Арсенал Лондон Маркос Леонардо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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