«Бенфика» подписывает звезду чемпионата Бразилии, на которую претендовал «Арсенал»

Нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо продолжит карьеру в «Бенфике».

Португальский клуб сделал официальное предложение по 20-летнему игроку – «Сантос» вот-вот ответит согласием. По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер будет оформлен в течение суток. Стоимость сделки оценивается в 18 млн евро. Клубам осталось урегулировать последние нюансы.

Одним из главных претендентов на Маркоса Леонардо ранее назывался лондонский «Арсенал».

В прошедшем розыгрыше бразильской Серии А форвард отметился 13 голами в 31 матче, но не спас свою команду от неожиданного вылета из элитного дивизиона.