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​Ди Мария интересен клубу из Бразилии

31 Декабря 2023 • 16:47 Комментировать

Атакующий полузащитник «Бенфики» Анхель ди Мария интересен «Гремио». Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, бразильский клуб планирует предложить 35-летнему аргентинцу двухлетнее трудовое соглашение.

Ди Мария вернулся в «Бенфику» летом уходящего года. Ранее аргентинец выступал за такие топ-клубы, как «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус».

В сезоне 2023/2024 Анхель ди Мария провёл за «Бенфику» 21 матч. В них опытный футболист записал на свой счёт девять голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты портала Transfermarkt оценивают ди Марию в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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