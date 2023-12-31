​Ди Мария интересен клубу из Бразилии

Атакующий полузащитник «Бенфики» Анхель ди Мария интересен «Гремио». Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, бразильский клуб планирует предложить 35-летнему аргентинцу двухлетнее трудовое соглашение.

Ди Мария вернулся в «Бенфику» летом уходящего года. Ранее аргентинец выступал за такие топ-клубы, как «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус».

В сезоне 2023/2024 Анхель ди Мария провёл за «Бенфику» 21 матч. В них опытный футболист записал на свой счёт девять голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты портала Transfermarkt оценивают ди Марию в 5 миллионов евро.