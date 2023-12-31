Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Спортинг» дожал «Портимоненсе» и закончил год на первом месте

31 Декабря 2023 • 01:27 Комментировать
Портимоненсе
1:2
Спортинг Л

В последнем матче в 2023 году в Португалии «Спортинг» гостил у «Портимоненсе» и имел подавляющее преимущество. Несмотря на это, был риск потери очков. Лишь на 59-й минуте Виктор Дьёкереш открыл счет, но спустя 10 минут Филипе Релвас ударом головой отыграл перевес противника. На 80-й минуте Жуан Паулинью не без помощи рикошета все же вырвал победу для фаворита - 2:1.

«Спортинг» завершает 2023 год на первом месте, опережая «Бенфику» на очко, а «Порту» - на три.

Протокол игры  
Портимоненсе1:2Спортинг Л
  59'Дьёкереш Виктор (0:1)
(1:1) Релвас Филипе69'  
  80'Паулинью Жуан (1:2)
Силвестре ВинисиусЭнрике Педро VI  86'Алемао  90'Релвас ФилипеГуга  56' 68' (Каррильо Рони ( 68') Кошта Гонсалу 87' (Кампос Луан ( 87') Джаспер Силвестер 68' (Формига Игор ( 68') Денер КлементеНонока  88' 90' (Эштрела Паулу ( 90') КарлиносВарела Хелио
Запасные: Ким Ён ХакНакамура КосукэСек МустафаСоуза РикардoАлкобиа рафаэль
Адан АнтониоНету Луиш  34' 46' (Куарежма Эдуарду ( 46') Диоманде Усман  67'Матеус РейсКатаму Жени 83' (Эсгаю Рикарду ( 83') Сантуш Нуну IIМорита ХидемасаПоте  52' 76' (Браганса Даниэл ( 76') Эдвардс Маркус 90' (Тринкан Франсишку ( 90') Паулинью ЖуанДьёкереш Виктор
Запасные: Ламба ШикуИзраэль ФранкоМорейра АфонсуЭссугу ДариуTravassos
30 декабря. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Портимоненсе

Новости по матчу

29 Декабря
23:20
Бесплатный прогноз и ставка на матч Портимоненсе — Спортинг Л чемпионата Португалии — 30 декабря 2023
27 Декабря
03:04
Дьёкереш не планирует уходить из «Спортинга», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»
24 Декабря
16:06
Агент Барбоза: «У меня есть сомнения в том, что Хлусевич перейдёт в «Спортинг»
15:20
В «Спортинге» опровергли информацию о возможном подписании Хлусевича
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Каса Пия Каса Пия
Брага Брага
1
3
5.40 4.15 1.60
Видео
Окончен
Портимоненсе Портимоненсе
Спортинг Л Спортинг Л
1
2
100.00 19.00 1.02
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 31 Декабря
01:27 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» дожал «Портимоненсе» и закончил год на первом месте
30 Декабря
13:18 · Англия. Премьер-лига
Силва выбрал клуб, в который уйдёт из «Манчестер Сити» 1
00:15 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» разгромила «Фамаликан» и возглавила лигу
29 Декабря
20:32 · Португалия. Примейра-лига
Фран Новарро продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нападающего за 100 миллионов евро 1
28 Декабря
15:54 · Испания. Ла Лига
​«Реал» планирует навести справки на игрока сборной Португалии
27 Декабря
14:03 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва высказался о возможности возвращения в «Бенфику»
03:36 · Италия. Серия А
«Интер» приготовил для Тареми трёхлетний контракт
03:04 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш не планирует уходить из «Спортинга», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»
25 Декабря
23:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить огромные деньги за Невеша из «Бенфики»
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет заполучить защитника сборной Португалии слухи
11:55 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» боится потерять Дьекереша, несмотря на отступные в 100 миллионов евро
24 Декабря
16:38 · Россия. Премьер-лига
Барбоза заявил, что трансфер Хлусевича может быть дорогим для «Спортинга»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «У меня есть сомнения в том, что Хлусевич перейдёт в «Спортинг»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Хлусевича отреагировал на информацию об интересе «Спортинга»
Все новости
Рекомендуем