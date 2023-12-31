«Спортинг» дожал «Портимоненсе» и закончил год на первом месте

В последнем матче в 2023 году в Португалии «Спортинг» гостил у «Портимоненсе» и имел подавляющее преимущество. Несмотря на это, был риск потери очков. Лишь на 59-й минуте Виктор Дьёкереш открыл счет, но спустя 10 минут Филипе Релвас ударом головой отыграл перевес противника. На 80-й минуте Жуан Паулинью не без помощи рикошета все же вырвал победу для фаворита - 2:1.

«Спортинг» завершает 2023 год на первом месте, опережая «Бенфику» на очко, а «Порту» - на три.