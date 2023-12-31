«Спортинг» дожал «Портимоненсе» и закончил год на первом месте

В последнем матче в 2023 году в Португалии «Спортинг» гостил у «Портимоненсе» и имел подавляющее преимущество. Несмотря на это, был риск потери очков. Лишь на 59-й минуте Виктор Дьёкереш открыл счет, но спустя 10 минут Филипе Релвас ударом головой отыграл перевес противника. На 80-й минуте Жуан Паулинью не без помощи рикошета все же вырвал победу для фаворита - 2:1.
«Спортинг» завершает 2023 год на первом месте, опережая «Бенфику» на очко, а «Порту» - на три.
Протокол игры
|59'Дьёкереш Виктор (0:1)
|(1:1) Релвас Филипе69'
|80'Паулинью Жуан (1:2)
Силвестре Винисиус•Энрике Педро VI• 86'Алемао• 90'Релвас Филипе•Гуга 56'68' (Каррильо Рони (68') •Кошта Гонсалу87' (Кампос Луан (87') •Джаспер Силвестер68' (Формига Игор (68') •Денер Клементе•Нонока 88'90' (Эштрела Паулу (90') •Карлинос•Варела Хелио
Адан Антонио•Нету Луиш 34'46' (Куарежма Эдуарду (46') •Диоманде Усман• 67'Матеус Рейс•Катаму Жени83' (Эсгаю Рикарду (83') •Сантуш Нуну II•Морита Хидемаса•Поте 52'76' (Браганса Даниэл (76') •Эдвардс Маркус90' (Тринкан Франсишку (90') •Паулинью Жуан•Дьёкереш Виктор
30 декабря. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".
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