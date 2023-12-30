«Бенфика» разгромила «Фамаликан» и возглавила лигу

В 15-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» принимала неуступчивый и закрытый «Фамаликан». Артур Кабрал открыл счет на 31-й минуте, и всё равно результат был скользким до заключительного отрезка. Ближе к финальному свистку Рафа Силва удвоил счет, а Петар Муса сделал его разгромным - 3:0.

«Орлы» вышли на первое место в таблице, а противник делит восьмую строчку.