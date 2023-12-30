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Чемпионат Португалии

«Бенфика» разгромила «Фамаликан» и возглавила лигу

30 Декабря 2023 • 00:15 Комментировать
Бенфика
3:0
Фамаликан
окончен

В 15-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» принимала неуступчивый и закрытый «Фамаликан». Артур Кабрал открыл счет на 31-й минуте, и всё равно результат был скользким до заключительного отрезка. Ближе к финальному свистку Рафа Силва удвоил счет, а Петар Муса сделал его разгромным - 3:0.

«Орлы» вышли на первое место в таблице, а противник делит восьмую строчку.

Протокол игры  
Бенфика3:0Фамаликан
(1:0) Кабрал Артур31'  
(2:0) Силва Рафа85'  
(3:0) Муса Петар89'  
Трубин АнатолийЭурснес Фредрик 74' (Журасек Давид ( 74') Силва АнтониуАраужу Томаш 88' (Gustavo Marques ( 88') Родригес Фелипе IIКекчю Оркун  62' 70' (Муса Петар ( 70'  80') Невеш ЖоауГовейя Тьягу 70' (Флорентину ( 70') Силва РафаМариу ЖоауКабрал Артур 70' (Гуэдеш Гонсалу ( 70')
Запасные: Соареш СамуэлФеликс УгуСоуза ЖерсонШикинью Франциску
Жуниор ЛуисСантос Натан 65' (Добре Алекс ( 65') Михай ЭнеаОтавио Эдмилсон  61'Моура ФрансишкуТопич МиркоЮссуф Зейду 88' (Ассунсао Густаво ( 88'  90') Шикинью  37' 65' (Агиррегабириа Мартин ( 65') Са Гуштаву 81' (Кастро Пабло ( 81') Фонсека Тео 65' (Родригеш Афонсу ( 65') Кадис Хондер
Запасные: Лииматта ОтсоДе Хас ЮстинЗлобин ИванЛакукс Том
29 декабря. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фамаликан

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28 Декабря
13:33
Бесплатный прогноз и ставка на матч Бенфика — Фамаликан чемпионата Португалии — 29 декабря 2023
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Окончен
Бенфика Бенфика
Фамаликан Фамаликан
3
0
1.18 6.40 15.00
Видео
Перерыв
Порту Порту
Шавиш Шавиш
0
0
1.14 7.60 16.00
Видео
30.12.23 в 18:30
Жил Висенте Жил Висенте
Боавишта Боавишта
0.00 0.00 0.00
Видео
30.12.23 в 18:30
Эшторил Эшторил
Фаренсе Фаренсе
2.46 3.35 2.75
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30.12.23 в 21:00
Каса Пия Каса Пия
Брага Брага
4.50 3.75 1.72
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