«Бенфика» разгромила «Фамаликан» и возглавила лигу

В 15-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» принимала неуступчивый и закрытый «Фамаликан». Артур Кабрал открыл счет на 31-й минуте, и всё равно результат был скользким до заключительного отрезка. Ближе к финальному свистку Рафа Силва удвоил счет, а Петар Муса сделал его разгромным - 3:0.
«Орлы» вышли на первое место в таблице, а противник делит восьмую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Кабрал Артур31'
|(2:0) Силва Рафа85'
|(3:0) Муса Петар89'
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик74' (Журасек Давид (74') •Силва Антониу•Араужу Томаш88' (Gustavo Marques (88') •Родригес Фелипе II•Кекчю Оркун 62'70' (Муса Петар (70') • 80'Невеш Жоау•Говейя Тьягу70' (Флорентину (70') •Силва Рафа•Мариу Жоау•Кабрал Артур70' (Гуэдеш Гонсалу (70')
Запасные: Соареш Самуэл•Феликс Угу•Соуза Жерсон•Шикинью Франциску
Жуниор Луис•Сантос Натан65' (Добре Алекс (65') •Михай Энеа•Отавио Эдмилсон• 61'Моура Франсишку•Топич Мирко•Юссуф Зейду88' (Ассунсао Густаво (88') • 90'Шикинью 37'65' (Агиррегабириа Мартин (65') •Са Гуштаву81' (Кастро Пабло (81') •Фонсека Тео65' (Родригеш Афонсу (65') •Кадис Хондер
Запасные: Лииматта Отсо•Де Хас Юстин•Злобин Иван•Лакукс Том
29 декабря. Стадион "Эштадиу да Луш".
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