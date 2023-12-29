Фран Новарро продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

Пирейский «Олимпиакос» завершил переход испанского нападающего «Порту» Франа Новарро. Об этом в своей соцсети сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Медосмотр в новом клубе игрок атаки пройдёт в грядущую субботу, 30 декабря.

Греки заплатят португальцам 250 тыс. евро за аренду нападающего до конца сезона, есть необязательная опция выкупа футболиста за 7,5 млн евро.

Новарро 25 лет, его основная позиция на поле – центральный нападающий. Правда, в этом сезоне он сыграл за «Порту» всего лишь в 10 официальных матчах, в которых отметился лишь одним голом.

В «Порту» Новарро недавно – с лета 2023 года, он перебрался в клуб из португальского «Жил Висенте».