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«Спортинг» боится потерять Дьекереша, несмотря на отступные в 100 миллионов евро

25 Декабря 2023 • 11:55 Комментировать

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим опасается ухода ведущего форварда команды Виктора Дьекереша в период зимнего трансферного окна. Клаузула шведского бомбардира составляет 100 миллионов евро, об этом сообщил инсайдер Грач Хачатрян в соцсетях.

Ранее в прессе сообщалось, что у Дьекереша есть вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Заинтересованность в подписании игрока проявляет лондонский «Челси».

В текущем сезоне нападающий сыграл 20 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей и восемь голевых передач. Его трудовое соглашение со «Спортингом» рассчитано до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш
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