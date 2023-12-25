«Спортинг» боится потерять Дьекереша, несмотря на отступные в 100 миллионов евро

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим опасается ухода ведущего форварда команды Виктора Дьекереша в период зимнего трансферного окна. Клаузула шведского бомбардира составляет 100 миллионов евро, об этом сообщил инсайдер Грач Хачатрян в соцсетях.

Ранее в прессе сообщалось, что у Дьекереша есть вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Заинтересованность в подписании игрока проявляет лондонский «Челси».

В текущем сезоне нападающий сыграл 20 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей и восемь голевых передач. Его трудовое соглашение со «Спортингом» рассчитано до середины 2028 года.