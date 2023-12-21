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Чемпионат Португалии

Пепе верен себе - разбил сопернику губу и был удалён с поля

21 Декабря 2023 • 01:31 Комментировать
Спортинг Л
2:0
Порту

В заключительном матче четырнадцатого тура португальского чемпионата «Спортинг» переиграл «Порту», воспользовавшись традиционной несдержанностью капитана «Порту» - Пепе. На 49-й минуте матча тот, спеша исполнить свободный удар, бестактно отмахнулся от подбежавшего к нему игрока «Спортинга», да так, что разбил тому губу.

Не факт, что Пепе сделал это намеренно, потому что глаз на затылке у него, как и у нас, нет, а обидчик бывшего игрока «Реала» подкрался сзади. Но арбитр счел, что Пепе виновен и показал ему красную карточку. И «Порту» проиграл принципиальный поединок.  


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